Lloguer el 2023: els preus en màxims i l’oferta en mínims

L’habitatge de lloguer va tancar l’últim any en màxims, amb un preu que es va acostar als 12 euros/m2 i una oferta en mínims que els principals portals immobiliaris atribueixen a les diferents mesures regulatòries que s’han anat aplicant i adverteixen de què sense un gir de 180è l’encariment serà la tònica dominant.

A falta d’una estadística oficial de preus de lloguer, d’acord amb les dades que manegen tant Idealista com Fotocasa, els creixements de preus van ser constants al llarg de 2023 i a moltes regions van arribar a batre els seus màxims davant d’un desequilibri entre l’oferta i la demanda que no deixa d’accentuar-se i que, avisen, està expulsant els ciutadans amb les rendes més baixes.

Idealista xifra la pujada en el 10 % i Fotocasa en el 5,7 %

El portal immobiliari Idealista, partint dels anuncis publicats a la seua plataforma, xifra la pujada dels lloguers en un 10,1 % fins a tancar el 2023 en una mitja de 12,1 euros/m2, xifra que al seu torn dona un increment trimestral del 2,7 %.

D’acord amb les seues dades, Barcelona és la capital més cara per llogar un habitatge (20,5 euros/m2), seguit de Madrid (17,9 euros); Sant Sebastià (16,8 euros) o Palma (15,4 euros), preus que contrasten amb els de Zamora (6,2 euros), Ciudad Real (6,6 euros), Lugo (6,6 euros) o Càceres (6,7 euros).

Idealista apunta que el 2023 un total de 50 capitals tenien preus del lloguer més elevats que fa un any i més de la meitat van marcar màxims al desembre. Les pujades es van succeir en totes les comunitats, amb les Balears (18,3 %), Comunitat Valenciana (15,5 %), Andalusia (13,1 %), Madrid (11,9 %) i les Canàries (11,3 %) encapçalant.

Així, segons l’esmentada plataforma, Madrid va ser la comunitat amb els lloguers més cars (16,2 euros/m2), seguida per les Balears (16,1 euros/m2), Catalunya (16 euros/m2) i País Basc (13,2 euros/m2) i els més econòmics es van donar a Extremadura (6,3 euros/m2), Castilla La Mancha (6,7 euros/m2) i Múrcia (7,6 euros/m2).

Fotocasa, per la seua part, apunta a un increment més moderat dels lloguers, del 5,7 % en 2023 fins als 11,6 euros/m2 al mes, la segona pujada més alta des de 2019 i la novena detectada en els 17 anys de la seua sèrie històrica.

Partint de les seues xifres, a tancament de 2023 els increments en vuit comunitats van arribar a superar el 10 % i Madrid va continuar en primer lloc (17,38 euros/m2), seguit de les Balears (16,9 euros) i Catalunya, que va baixar a la tercera posició per primera vegada amb 15,95 euros.

Els increments més importants, per sobre de la mitja, es van donar a Madrid (49 %), les Balears (45 %), Catalunya (37 %), País Basc (32 %) i Cantàbria (0,4 %).

Una oferta treta que apunta a noves pujades

La directora d’Estudis de Fotocasa, María Matos, afirma que el mercat del lloguer passa un dels seus moments més complicats amb un augment que continua sent molt significatiu pel desequilibri entre oferta i demanda. Subratlla que mai el lloguer no havia tingut una oferta disponible tan reduïda com ara.

En aquest sentit, assegura que el mercat és cada vegada menys dinàmic, més compacte i de molt difícil accés i que els ciutadans més vulnerables no poden fer front a uns preus tan alts amb uns salaris que no creixen al mateix ritme. De fet, preveu que els preus segueixin aquest any a l’alça pels efectes de la Llei d’Habitatge.

Idealista coincideix que les constants mesurades regulatòries en matèria de lloguer i la seua culminació amb l’aprovació de l’esmentada llei han provocat un “cataclisme” després d’una retirada significativa d’habitatges del mercat del lloguer i el transvasament de moltes d’elles a altres modalitats com el de temporada.

El seu portaveu, Francisco Iñareta, demana un gir de 180 graus en matèria de lloguer perquè d’aquí a un any la situació no sigui encara pitjor.