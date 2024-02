El 2023 es van crear a Lleida 759 empreses, un 5,7% més

El 2023 es van crear a la província de Lleida 759 noves societats, la qual cosa suposa un 5,71% més que les que es van constituir l’any anterior, tot i que la xifra es queda una per sota de les 760 que van nàixer el 2021, segons les dades de l’estadística de societats mercantils publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El capital total subscrit per constituir-les, tanmateix, va caure més d’un 36 per cent, fins als 27,4 milions d’euros. Per la qual cosa el capital mitjà per muntar noves empreses va ser de 36.184 euros. En un any en què també es van dissoldre 193 empreses, un 11,87 per cent menys que el 2022 i després d’arribar el 2021, amb 236 societats dissoltes, al màxim des de l’inici de la sèrie de l’INE.El març va ser el mes en què es van registrar un major nombre de noves empreses a la demarcació, 101, seguit del desembre passat, amb 77. Al contrari, el gener va ser el mes amb més dissolucions, 72, seguit del febrer, amb 21. De les 193 empreses que van tancar l’any passat a la demarcació, 150 ho van fer voluntàriament; 29 per fusió amb altres societats i les 14 restants per altres causes.En el conjunt de Catalunya, el nombre de societats mercantils constituïdes durant l’any passat va pujar un 8,8% en comparació amb el 2022, fins a les 20.646. El mes amb més empreses creades va ser el març, amb 2.107. Per la seua part, la xifra d’empreses dissoltes va retrocedir un 5,8%, fins a les 1.825, en relació amb l’any anterior i el gener del 2023 va registrar la dada més elevada, amb 273.Si es tenen en compte les societats constituïdes a tot l’Estat, la xifra arriba a les 108.091, la qual cosa suposa un 9,1% més que el 2022 i la xifra més alta d’empreses creades des del 2007. Del total, el 19,2% va correspondre al comerç, i el 16,9% a immobiliàries, financeres i assegurances. El capital total subscrit per constituir-les va augmentar el 21,2%, fins als 6.289 milions en un any en què també es van dissoldre 24.764 empreses, un 5,6% menys que el 2022.