Alfonso Rueda assegura que Galícia “ha enviat un missatge a Espanya”

El flamant vencedor de les eleccions gallegues, el popular Alfonso Rueda, va començar el discurs ahir a la nit agraint a tots els que han contribuït a revalidar la majoria absoluta popular assegurant que governarà per a tots els gallecs, “tant si em van votar com si no”, prometent que treballarà per aconseguir la Galícia del futur. “Avui ha guanyat la Galícia oberta, la Galícia que no aixecarà cap mur i que no va contra ningú”, va assegurar.

Així mateix va dir que des de Galícia “s’ha enviat un missatge a Espanya, deixant clar que no acceptem xantatges, no som ni més ni menys”.El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el seu equip van felicitar entre aplaudiments el president de la Xunta en funcions i candidat a la reelecció després de la victòria del PP gallec a les urnes. “Boas noites, Alfonso Rueda. Rueda presidente”, va escriure Feijóo en un missatge en el seu compte oficial a X, abans Twitter, que acompanya amb una foto al seu despatx juntament amb els membres del comitè de direcció del Partit Popular celebrant la victòria.La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va celebrar la victòria de Rueda i va considerar a més que el resultat és un clar avís al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per la seua estratègia respecte a l’amnistia.Per la seua part, la candidata del BNG a les eleccions gallegues, Ana Pontón, va celebrar el resultat “extraordinari” del seu partit a l’aconseguir 25 diputats, però va reconèixer que és “insuficient”. “El nostre objectiu era clarament obrir un temps nou al nostre país”, va explicar.Pontón va subratllar que “aquests resultats ens indiquen que aquest país ja ha canviat, hi ha un abans i un després, no hi ha volta enrere”, insistint que el BNG és el “referent indiscutible com a alternativa al PP”. Mentrestant, el candidat socialista a la presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, va admetre la derrota de la seua formació a les eleccions i va prometre treball d’“oposició” des del Parlament gallec.El polític de Lugo, que va explicar que va trucar al president de la Xunta en funcions per traslladar-li la seua felicitació, va dir que el PSOE és un partit demòcrata que “accepta sense reserves” el mandat de les urnes. “Però sí, no hem obtingut els resultats que esperàvem, he de dir-ho així, sense pal·liatius.” “Cap canvi no és fàcil ni s’aconsegueix de la nit al dia”, va assenyalar després que els resultats confirmessin els pitjors pronòstics per al PSdeG, ja que la dada recollida per Besteiro és la pitjor de la formació en uns comicis gallecs.Per la seua part, l’alcalde d’Ourense i president de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, es va mostrar satisfet amb l’escrutini, a l’aconseguir un diputat, després d’assegurar que si bé no han pogut pujar tot el que volien per ser clau a la Xunta de Galícia, la seua formació “ja és dins –del Parlament– i canviaran les coses”.Per la seua banda, la candidata de Sumar Galícia a la Presidència de la Xunta, Marta Lois, va qualificar de “dolents, sense pal·liatius” els resultats del partit en aquestes eleccions gallegues, en les quals s’ha quedat molt lluny d’obtenir representació.Des de Vox, el secretari general de la formació ultra, Ignacio Garriga, va reconèixer que els resultats del seu partit a Galícia han estat “insuficients”, encara que va dir que “el gran perdedor d’aquesta nit és el PSOE”.