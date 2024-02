El sector carni tanca “un bon 2023” amb un creixement del consum del 2,7 per cent

El consum de productes carnis va tancar un bon 2023 creixent un 2,7 per cent, segons les dades presentades ahir per la consultora NielsenIQ en la primera jornada del 24è Congrés Aecoc de Productes Carnis i Elaborats que se celebra a la Llotja de Lleida. Això suposa un canvi de tendència respecte a 2022, any en què el sector va registrar una caiguda en volum.

Concretament, el consum de carn i productes derivats s’ha incrementat en un 2,7%, fins a arribar als 2.215 milions de quilos el 2023. Aquest creixement l’ha liderat la carn fresca que, durant l’any passat, va experimentar un increment de la demanda d’un 3%, segons va explicar Ignacio Biedma, analista de NielsenIQ.Segons l’informe que va presentar, es confirma també la recuperació del consum de carn per càpita. Així, el 2023 aquesta xifra s’ha situat en 32,4 quilos per habitant, superant els 31,9 quilos del 2022 i els 32,1 quilos del 2021.El pollastre, porc i boví representen el 75% del volum de carn fresca facturat i, excepte les conserves, totes les famílies de preparats carnis van créixer en volum el 2023.Biedam també va explicar que davant de l’ajustament que el consumidor ha de fer en la despesa, s’ha notat també cert transvasament cap als ous com a substitutiu de la proteïna càrnia.En la inauguració del Congrés, que reuneix més de 400 assistents, el director general d’Aecoc, José María Bonmatí, va explicar que malgrat que el sector carni està constantment pressionat, “ja sigui pels preus o per les organitzacions animalistes”, s’ha aconseguit tancar el 2023 amb un augment del consum, encara que les despeses de producció continuen creixent.A més, va remarcar que una de les preocupacions que té sobre la taula el sector ramader és la reforma de la normativa de benestar animal, manifestant que “la incertesa fa difícil aconseguir l’eficiència”.

Per la seua part, Miguel Ángel Higuera, director d’Anprogapor i president del Grup de Treball de Salut i Benestar Animal a Copa-Cogeca, va analitzar, en la seua ponència Benestar animal, què es cou a Europa?, l’impacte que pot tenir al sector la implementació d’algunes normatives europees sobre benestar animal, posant èmfasi en el fet que, en cas d’implementar regulacions tan estrictes com les contemplades, portarien conseqüències com un augment dels costos de producció i una pèrdua de competitivitat en les exportacions per als ramaders europeus.Va estimar que només l’impacte de la normativa que proposa eliminar les gàbies al porcí comportaria una despesa a Espanya al voltant dels 1.700 milions d’euros, d’uns 650.000 euros d’inversió per granja de mares reproductores. Va assenyalar que això a més comportaria menys producció i a un cost més granPer una altra banda, va reconèixer que, malgrat que el sector ha anat implementant des de fa anys millores en aquesta matèria, pot provocar problemes en el relleu generacional de les explotacions davant de la pressió normativa.

Defensa de l’autenticitat nutricional del producte animal

Anice (Associació Nacional d’Indústries de la Carn d’Espanya) i Avianza (Associació Interprofessional Espanyola de la Carn Avícola) i Anfaco-Cecopesca (Organització del complex mar-indústria) han posat en marxa una aliança estratègica i inèdita. Han emprès una iniciativa comuna a nivell estatal en defensa dels productes del mar, carnis i avícoles, davant de “la creixent presència al mercat espanyol d’aliments vegans d’imitació l’objectiu de la qual és aprofitar la reputació dels productes d’origen animal, pretenent induir a error el consumidor a través de la seua publicitat i etiquetatge”. Es van reunir ahir amb el director General de Consum, Daniel Arribas, per explicar-li el moviment comú de tota la indústria espanyola.

Rebuig al pla de la UE per a un termini de pagament màxim de 30 dies

Anafric, associació càrnia espanyola, ha mostrat el “seu més ferm rebuig” de les esmenes presentades per alguns grups d’europarlamentaris que proposen que la Comissió Europea estableixi “una llibertat de pagament entre les empreses”. Aquests europarlamentaris, segons el president d’Anafric, José Friguls, “proposen la possibilitat d’allargar els terminis de pagaments a més de 30 dies i això, per a les pimes que viuen en el dia a dia, és manifestament injust i poc solidari. Resulta que la part més important d’aquest desfasament entre pagaments i cobraments repercutirà a pimes i autònoms, mentre que les de més mida, s’autofinancen allargant terminis”. “Si els pagaments entre empreses es retarden, les pimes serien les perjudicades”, alerta.