L’Euríbor de les hipoteques va tancar febrer en el 3,671%

El Banc d’Espanya ha confirmat que l’Euríbor va registrar al febrer una taxa mensual del 3,671%, la qual cosa suposa un nou repunt respecte al 3,609% registrat en el mes de gener i una alça en comparació amb el 3,534% observat un any abans. Els deutors que hagin de revisar la seua hipoteca prenent com a referència la dada d’Euríbor del febrer experimentaran el menor encariment en gairebé dos anys, ja que el diferencial respecte a febrer de 2023 és a penes de 13,7 punts bàsics. Al gener, aquest diferencial era de 27,2 punts bàsics. Durant el segon semestre de 2022 i el primer de 2023, amb el canvi de política monetària del Banc Central Europeu (BCE) es va produir un repunt molt ràpid de l’Euríbor, registrant encariments interanuals que van arribar a superar els 380 punts bàsics (3,8 punts percentuals). D’aquesta forma, encara que la taxa de referència avançarà lleument el febrer davant gener, encara se situa per sota dels màxims de 4,15% registrats durant l’estiu de l’any passat.