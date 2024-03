El Govern flexibilitzarà la regulació de les ZBE i retardarà fins al 2027 la limitació a l'etiqueta 'B'

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern flexibilitzarà la regulació que està preparant per regular les Zones de Baixes Emissions (ZBE) i retardarà un any, fins al 2027, les limitacions als vehicles amb etiqueta groga, segons avança aquest dissabte ‘El Periódico’ en un article que inclou declaracions de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del departament d’Acció Climàtica, Mireia Boya. A més, la flexibilització del decret que preveu aprovar el Govern també permetrà que les ZBE siguin supramunicipals, i no només locals, permetent, per exemple, que hi hagi una ZBE del Vallès amb diversos municipis. Les mesures arriben després de les queixes de diversos alcaldes, especialment de l’Arc Metropolità.

Segons publica el diari, el Govern ha acceptat el 72% de les al·legacions que els municipis metropolitans de l’Arc Metropolità havien fet a la normativa promoguda per Acció Climàtica i el 83% les que havia fet l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Les negociacions encara estan obertes per acabar de perfilar els detalls perquè el Govern vol aconseguir “el màxim consens de les ciutats per reduir al 50% la contaminació en vuit anys”. D’acord amb la informació publicada per ‘El Periódico’, ERC té previst donar suport la setmana vinent al Parlament a una moció del PSC sobre com han de ser les ZBE. “No hi ha problema en crear ZBE supramunicipals que incloguin diverses ciutats com les rondes de Barcelona si ens ho plantegen”, assegura Boya al diari. La possibilitat permetria, per exemple, que eixos com el de Sabadell-Terrassa-Rubí, Girona-Salt o Reus-Tarragona formessin part de la mateixa ZBE. Això faria que les ZBE, que inicialment havien de cobrir el 25% del sòl urbà residencial, cobrissin en canvi el 25% del sòl del conjunt de l’àrea supramunicipal que s’unís.

Un dels elements que el Govern, però, rebutja flexibilitzar és el fet d’oferir excepcions per a les ZBE als residents. Només n’hi haurà, apunta Acció Climàtica, per a rendes baixes prèvia autorització i en altres casos concrets, no de forma generalitzada.

El retard en les restriccions dels vehicles amb ‘etiqueta B’ –la groga– farà que puguin circular un any més. Inicialment, es preveia que l’1 de gener del 2026 ja patissin limitacions en les ZBE, i ara la data seria l’1 de gener del 2027. A partir de llavors, els cotxes dièsel Euro 4, amb models 2006 i 2013, tindran limitada l’entrada en aquestes zones.