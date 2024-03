El govern espanyol assegura que estarà al costat de la Generalitat per modernitzar el canal d'Urgell per "fases"

detail.info.publicated acn

La secretària d'Estat d'Agricultura, Begoña Garcia, ha dit que el govern espanyol estarà al costat de la Generalitat per la modernització "en futur i per fases" del canal d'Urgell. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va insistir al Parlament de la necessitat de corresponsabilitat de l'executiu espanyol per la modernització d'aquest canal. Garcia ha reconegut que l'obra té un cost molt alt perquè són 70.000 hectàrees i cal un conveni per determinar qui assumeix què, tot i que de moment no hi ha data perquè es firmi. Sí que s'han firmat però, els convenis per l'aportació de 45 MEUR de l'Estat als canals d'Aragó i Catalunya i Pinyana, per fer obres de modernització que permetran, entre d'altres, reduir un 10% el consum d'aigua.