Lleida compta amb 5.500 llars tots els membres de les quals busquen feina sense trobar-ne

Les empreses i administracions de la província de Lleida han creat ocupació i s’ha reduït la llista de l’atur en prop d’un miler de persones l’exercici 2023, segons les xifres facilitades pel ministeri de Treball. Malgrat aquesta millora de les dades de l’ocupació, a la demarcació de Lleida, encara es manté un grup de llars en les quals tots els seus membres no tenen feina. Així ho reflecteixen les dades de l’última Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l’Institut Nacional d’Ocupació (INE), amb dades referents al quart trimestre del 2023. En concret, a finals de l’any passat hi havia a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran unes 174.200 llars.

En 129.100 d’aquests immobles hi havia almenys una persona en actiu, és a dir, comptaven amb una persona en disposició de treballar, tingués o no on fer-ho. En la majoria hi havia almenys una persona ocupada, però en 5.500 tots els seus membres es trobaven en situació d’atur. Això representa un 6,5 per cent dels habitatges familiars a la demarcació amb persones actives i suposa un increment de gairebé 2.000 els habitatges amb aquestes dificultats d’inserció laboral si es compara amb les dades registrades a finals del tercer trimestre de l’any. En canvi, si la comparació es fa respecte a fa un any, s’aprecia un important descens, ja que a finals del 2022 eren 8.400 els nuclis familiars en aquesta situació.En el costat contrari hi ha 117.300 llars lleidatanes on es registrava plena ocupació, és a dir, on tots els actius tenien un lloc de treball. En aquest cas l’evolució és positiva tant si es compara amb el trimestre anterior, quan les unitats familiars en aquesta situació arribaven a les 112.500, com amb un any abans, quan n’hi havia fins a 113.00. Tenint en compte aquestes xifres, a finals del passat exercici hi havia a la demarcació un total d’11.600 llars en les quals hi havia alguna persona que busca feina sense trobar-ne, però convivien amb altres que sí que en tenien. Finalment, Estadística xifra 45.100 llars més en les quals no hi ha cap persona activa. Per exemple i de forma majoritària, parlem d’habitatges de gent gran.

El 19 per cent dels aturats són dones majors de 55 anys

El 18,9 per cent dels aturats són dones de més de 55 anys, i les persones de més de 59 anys són les més “colpejades” per l’atur (un 16% del total), segons l’Anàlisi del mercat laboral de febrer a Espanya de la Unió Sindical Obrera. A més, una de cada dos dones aturades porta més d’un any sense feina, i el 18,3% fa més de dos anys que no treballa, mentre que un 10% dels desempleats són homes que porten més de dos anys a l’atur.Així, USO ha destacat la desocupació entre les dones, que des dels 40 anys representen 3 punts més d’atur que els homes, i apunta que de forma general, l’edat, a mesura que avança, és “un factor de risc”.En canvi, els menors de 30 anys que s’incorporen després d’acabar els estudis mostren xifres de desocupació menors, encara que el sindicat ha recordat que la població espanyola amb més de 54 anys d’edat és més gran que aquella d’entre 16 i 30.