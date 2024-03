Catalunya lidera la taxa de concursos a tot l'Estat

La façana dels jutjats de Lleida, on és el Mercantil.

L’any passat es van comptabilitzar 2.096 procediments concursals a Catalunya, més del 28% del total de l’Estat, que representen el 0,31% de les empreses actives existents al territori, segons l’estudi sobre concursabilitat dut a terme per Informa D&B (companyia filial de Cesce). Aquest percentatge, lleugerament per sobre del 0,28% de l’any anterior, és superior al 0,21% que assoleix la mitjana estatal. Si s’analitza la situació en els diferents territoris, la taxa de concursabilitat més elevada és per a Catalunya, que és també el que més procediments concursals va registrar, seguit pel País Valencià, amb un 0,28%, i Múrcia, amb un 0,24%. Madrid es queda quart, amb un 0,21%, mateixa proporció que el País Basc. Cap altra autonomia supera o iguala la mitjana estatal. En el costat oposat del rànquing, amb la menor proporció de procediments concursals sobre el nombre d’empreses actives, se situen Melilla, 0,02%; Cantàbria, 0,10%; i Andalusia, 0,12%. Encara que el nombre de procediments concursals registrats el 2023 a Espanya va créixer, un 1,4%, arribant a 7.373, la taxa de concursabilidad es va mantenir en el 0,21% de les empreses actives existents.

Per sectors d’activitat, set superen o igualen el 0,21%: indústria, 0,45%, comunicacions, 0,28%, indústries extractives, 0,27%, hostaleria, 0,27%, comerç, 0,24%, transports, 0,22% i serveis empresarials, 0,21%. Intermediació financera es queda en un 0,09%, energia en un 0,10% i agricultura en un 0,11%. La taxa de concursabilitat és més elevada entre les empreses de mida petita i les mitjanes, amb un 0,76% en ambdós casos, segons l’informe. Entre les grans és del 0,65% i per a les microempreses, que són la majoria, es queda en el 0,18%.Com va publicar SEGRE el passat dia 14, els concursos de creditors presentats davant dels òrgans judicials de la província de Lleida van créixer més d’un 73 per cent durant el 2023 respecte a l’any anterior, al sumar un total de 689, segons dades del Consell General del Poder Judicial.