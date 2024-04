La lleidatana Aritmos compleix 40 anys creixent en mercats exteriors

La consultoria tecnològica i informàtica per a empreses Artimos compleix quaranta anys amb una tendència clara de creixement en vendes i amb una clara vocació exterior. De fet, entre el 15 i el 20% de la seua activitat arriba de mercats fora de les fronteres. Entre els països més importants per a la lleidatana es troben Portugal, Regne Unit, Sud-àfrica, Emirats Àrabs Units, Estats Units, Kènia, Romania, Sèrbia, Oman, Itàlia o Marroc, explica la firma, que protagonitzarà avui dimarts un acte a la Llotja per commemorar les seues quatre dècades d’activitat des de Lleida i cap a la resta del món.

El 2022, les vendes de la companyia se situaven entorn dels sis milions d’euros, com va publicar SEGRE. El passat exercici, la seua facturació va créixer un 8,5% i les previsions amb què treballa la direcció de la firma estimen que aquest any el creixement es pugui situar en un arc entre el 9 i el 12%.La companyia explica que les solucions de gestió per al sector agroalimentari són molt importants dins de la seua cartera de serveis tecnològics i representen en si mateixes una especialitat per l’experiència i coneixement que té, “perfectament compatible amb els serveis i solucions IT (eines per millorar l’eficiència i seguretat de les empreses) que també desenvolupem per a altres sectors d’activitat industrial i de serveis”. En l’actualitat compta amb un equip de més de 30 persones de diferent perfil professional com són l’enginyeria superior, l’enginyeria informàtica, experts en programació, economistes o ADE (Administració i Direcció d’Empreses), entre d’altres.

L’empresa va nàixer el 1984 i, des de de llavors, porta desenvolupant i implantant serveis tecnològics avançats per a un ventall molt ampli d’empreses. Actualment, la consultora ja compta amb més de 1.000 organitzacions repartides per tot el món que utilitzen les seues solucions de gestió. El seu CEO, Andreu Salvadó, explica que “ja fa anys que som una empresa tecnològica global, aplicant a tota mena d’empreses una visió de 360 graus des de l’anàlisi i diagnòstic inicial fins al desenvolupament, parametrització, implantació i formació d’usuaris que realitzen els nostres consultors i programadors, sempre amb la idea de l’acompanyament durant tot el procés i el manteniment propi”.