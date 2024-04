Puig sortirà a borsa a Espanya i captarà almenys 2.500 milions

La multinacional de fragàncies, moda i cosmètica Puig, controlada per la família Puig, va anunciar ahir la seua intenció de sortir a cotitzar a la borsa espanyola, un moviment esperat els últims mesos. Per a això llançarà una oferta pública d’adquisició d’accions de classe B dirigida a inversors qualificats amb la qual espera captar almenys 2.500 milions d’euros, segons va avançar en un comunicat.

D’una banda, la companyia va precisar que pretén captar amb una oferta de noves accions uns 1.250 milions i que llançarà una oferta d’accions existents de més import –la quantia de les quals no va detallar– per part de l’accionista majoritari de la societat, Puig SL.La companyia va detallar que, després de l’oferta, la família Puig continuarà conservant una participació majoritària i la gran majoria de drets de vot de la societat. La multinacional, que compta amb marques com Carolina Herrera, Paco Rabanne o Jean Paul Gaultier, entre d’altres, és una empresa familiar amb més de 100 anys d’història que l’any passat va guanyar 465 milions i va facturar 4.303 milions.En cas de materialitzar-se l’operació, Puig es convertiria en la primera companyia que debuta al mercat continu des del juliol del 2022. Encara que Puig donarà compte de tots els detalls de l’operació al fullet que registrarà a la CNMV, detalla que el seu capital social està format per accions de classe A i per accions de classe B. Cada una de les accions de classe A dona cinc vots, mentre que les de classe B confereixen un vot, encara que ambdós tenen els mateixos drets econòmics.