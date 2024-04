Arranca el Link Up Fest, certamen d'emprenedoria i innovació

LoCowork, ahir, i la Llotja de Lleida, avui, són els escenaris de primera edició del Link Up Fest dirigit a les start-ups, empreses innovadores i inversors del territori, impulsat per l’ecosistema emprenedor Link Up, que serà seguit per més de 400 persones, de manera presencial i a través de retransmissió en streaming.

La d’ahir va ser una trobada de networking orientada a crear connexions i enfortir les existents en què van participar perfils executius, inversors i start-ups amb un alt potencial de creixement. Una sessió de treball col·laboratiu que abans de començar ja va superar les expectatives al comptar amb més de 80 participants.