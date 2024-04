BonÀrea obrirà 23 botigues aquest 2024 i continua treballant per consolidar-se a Catalunya i l'Aragó

detail.info.publicated acn

BonÀrea Agrupa obrirà aquest 2024 un total de 23 noves botigues amb les quals el grup alimentari assolirà la xifra de les 600 arreu del territori. Així mateix, seguint la línia estratègica d'augmentar les seves instal·lacions i garantir una oferta extensa de productes, la companyia també preveu 14 trasllats i ampliacions i 1 reforma. Es tracta d'unes xifres d'expansió que mantenen el ritme d'anys anteriors, amb la voluntat de consolidar-se al territori català i aragonès i continuar obrint camí a La Rioja o Navarra. Fins aquest mes de març, els establiments de BonÀrea sumen més de 2.300 metres quadrats de superfície. El grup alimentari també treballa per donar servei a les poblacions rurals on hi falten botigues d'alimentació.

BonÀrea posa el focus de les noves obertures del 2024 a la comunitat aragonesa, on el grup ja ha inaugurat noves botigues a Osca. L'aposta a l'Aragó també s'ha reforçat amb un nou centre alimentari a Épila (Saragossa). El projecte compta amb un pressupost d'uns 400 milions d'euros i preveu donar feina a més de 4.000 persones.

BonÀrea compta actualment amb establiments a Catalunya, l'Aragó, Castelló, València, Madrid, Navarra, la Rioja, Guadalajara i Andorra. El grup alimentari suma més de 2 milions de compres cada setmana i els productes que elabora i comercialitza BonÀrea representen més de la meitat de les seves vendes totals.

Especialitzada en productes càrnis, la companyia ofereix productes a través de la venta directa i sense intermediaris. De fet, la companyia compta amb els elements necessaris per tancar el cicle productiu dels aliments des de la cria i l'engreix dels animals passant per l'elaboració de productes i la logística fins a la comercialització del producte.

Les principals empreses de BonÀrea Agrupa són BonÀrea Cooperativa, BonÀrea Corporación i CaixaGuissona. El grup va tancar el 2022 amb una facturació rècord de 2.822 milions d'euros i dona feina a 6.200 persones.