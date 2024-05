El BBVA torna a negociar una fusió amb el Sabadell, que sumarien 55 oficines a Lleida

El BBVA va confirmar ahir que ha traslladat al president del Banc de Sabadell, Josep Oliu, l’interès del grup a iniciar noves negociacions per explorar la possibilitat d’una fusió entre les dos entitats, segons va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El BBVA va afegir que ha nomenat assessors a tal efecte, mentre que el Sabadell, en la seua pròpia comunicació al supervisor borsari, va afegir haver rebut ahir una proposta escrita de l’entitat que presideix Carlos Torres per a una fusió, que el consell d’administració del Sabadell analitzarà. Es tractaria del segon intent oficial després que, el novembre de l’any 2020, el BBVA i el Sabadell reconeguessin que estaven negociant una fusió des de feia mesos, si bé dos setmanes després de revelar els contactes, les dos entitats van anunciar la ruptura de les converses.

L’entitat resultant de la fusió superaria CaixaBank com el banc més gran d’Espanya, sense tenir en compte els negocis a l’exterior, d’acord amb les dades de balanç de les entitats financeres, suposant la creació d’un gegant financer amb 986.924 milions d’euros en actius, amb dades del tancament del primer trimestre, encara que continuaria sense assolir la mida del Santander.La potencial fusió afectaria 4.000 empleats, segons els càlculs del professor d’EAE Business School Ricardo Zion, davant les possibles duplicitats que generi l’operació.Segons dades ofertes al febrer per Banc Sabadell, l’entitat comptava amb 21 oficines repartides per la província de Lleida i un volum de negoci de 3.000 milions entre actiu i passiu. Per la seua part, BBVA no va oferir ahir dades actualitzades però segons informacions recollides de la seua pàgina web té 34 oficines repartides en 26 poblacions lleidatanes. És a dir, que la nova entitat sumaria 55 sucursals.Mentre els sindicats reclamaven garanties per als drets dels treballadors, el mercat responia de forma dispar a l’operació. El BBVA va baixar un 6,65% a la Borsa i el Sabadell va repuntar un 3,37%.Per la seua part, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, es va mostrar prudent davant de la possible fusió, i va manifestar que “és important” que el sector continuï mantenint “una situació competitiva” en cas que l’operació tiri endavant.