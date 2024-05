Brussel·les busca fórmules per avalar la rendibilitat dels agricultors

Després de setmanes de mobilitzacions a tot Europa d’agricultors i ramaders, la Comissió Europea té ja a punt un primer projecte de mesures per millorar la situació dels productors, com la creació i llançament d’un observatori de costos de producció, marges i pràctiques comercials a la cadena de subministrament d’aliments a tota la UE, format per parts interessades, la mateixa Comissió i representants dels estats membres. Per una altra banda, també vol enfortir les disposicions a la UE que cobreixen els contractes que involucren agricultors en el marc de l’Organització Comuna dels Mercats agrícoles (OCM), generalitzant la naturalesa obligatòria dels contractes escrits, integrant millor els canvis en les condicions de mercat i de costos als contractes per millorar la simetria, proporcionant mecanismes addicionals per a la transparència en els acords contractuals i millors mecanismes de mediació.

Una altra via de suport és enfortir les organitzacions de productors (OP), potencialment millorant el seu poder en les negociacions col·lectives amb els compradors, establint intervencions sectorials reforçades de la PAC, proporcionant subvencions financeres a les OP i simplificant els processos de reconeixement.

Mínims residus de pesticides a la Unió Europea

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA per les seues sigles en anglès) acaba de fer públic l’informe sobre residus de pesticides en aliments a la Unió Europea, que reflecteix l’elevat índex de compliment per part dels productors, segons destaca Asaja. Ofereix una instantània dels nivells de residus trobats en una selecció de productes de consum habitual i, de 110.829 mostres analitzades, 65.374 mostres (59,0%) no contenien residus quantificables, la qual cosa representa resultats per sota del límit de detecció per a cada plaguicida analitzat. El 37,3 per cent de les mostres contenien residus que no superaven els límits legals (41.307 mostres). Així les coses, el 96,3 per cent de les mostres complien fidelment la normativa. Suposa dos dècimes més que el 2021 i és també per sobre del 94,9 per cent del 2020. La taxa de superació de límits màxims de residus va ser d’un 3,9% l’any 2021 i d’un 3,7 per cent el 2022. La taxa d’incompliments, destaca Asaja, va ser d’un 2,5 per cent el 2021 i d’un 2,2 per cent el 2022.