Empresaris de les Garrigues s'uneixen per crear sinergies

Associació Garrigues Empresarial, aquest és el nom d’una nova entitat que agrupa empresaris d’aquesta comarca lleidatana amb l’objectiu d’unir esforços per generar noves oportunitats econòmiques i promocionar el territori. L’associació, impulsada inicialment pel Consell Comarcal de les Garrigues, ha nascut amb l’objectiu de convertir-se en un punt d’informació i referència per als empresaris, defensar els interessos de les empreses de la comarca i fomentar la cooperació entre empresaris i autònoms. Per a això, preveu portar a terme diferents accions, que van des de la formació fins a les trobades institucionals passant per a la creació d’una gran xarxa de col·laboració. A més, habilitarà quotes anuals diferenciades per a empreses segons la seua mida.

L’entitat es va presentar dijous a Juneda i durant aquest mes també organitzarà actes per donar-se a conèixer a les Borges Blanques, Arbeca i la Granadella. Entre les primeres accions que ha portat a terme hi ha la firma d’un conveni amb l’Associació d’Empresaris del Pla d’Urgell (Agrupem) per sol·licitar conjuntament la creació d’una oficina de transició energètica a la comarca. A més, està treballant de forma coordinada amb el consell comarcal i l’ajuntament de les Borges Blanques per compartir recursos tècnics i desenvolupar projectes que beneficiïn el territori.