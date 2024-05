L'Associació d'Empreses d'Automoció busca atansar joves i treballadors

L’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció va analitzar en l’assemblea de dijous passat algunes de les activitats de l’exercici, entre les quals destaca la seua involucració en el projecte Fem Sectors, que atansa i dona visibilitat de la professió als joves. L’associació continua a més treballant per facilitar la incorporació a les empreses d’empleats d’altres països.

L’acte va servir per analitzar l’estat de la denúncia presentada al Parlament Europeu per “abús de poder de les companyies d’assegurances sobre els tallers i els usuaris”, entre els quals cita la fixació de preus, imposició de tallers i barems de reparacions, així com en alguns casos de proveïdors de recanvis o de tipus de peces o materials, entre altres. També es van analitzar altres activitats en camps com el de medi ambient o la jornada conjunta sobre seguretat industrial amb col·legis professionals i associacions sectorials. La jornada va comptar amb la sessió tècnica Cetificat Serm, a càrrec de Ramon Casasm, secretari de Fecatra. Així mateix, l’assemblea va servir per presentar el programa de la 47a Festa de l’Automoció, prevista per al dissabte 2 de juny, que començarà amb visites guiades als Enigmes de la Seu Vella i la Paeria. La jornada festiva acabarà amb un sopar de germanor.