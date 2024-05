Més de 200 nous restaurants de McDonald’s a Espanya en els pròxims quatre anys

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

McDonald’s Espanya preveu obrir més de 200 nous restaurants al mercat estatal en els propers quatre anys, duplicant el seu ritme d’obertures per assolir més de 800 establiments el 2028 i crearà més de 10.000 nous llocs de treball. En concret, la multinacional juga un paper important en l’economia espanyola amb més de 600 restaurants i la creació directa de més de 26.000 llocs de treball directes i 60.000 d’indirectes, segons es desprèn de l’informe d’impacte el 2024 'Créixer per impactar en positiu'.

El president de McDonald’s Espanya, Luis Quintiliano, ha recordat que la companyia porta "més de quatre dècades a Espanya practicant un negoci que aporta valor al país al costat de franquiciats, proveïdors, empleats i consumidors. "Aquest informe del que em sento especialment orgullós mostra tot el que som i el que fem per créixer i impactar en positiu", ha assenyalat. D’aquesta forma, la multinacional reafirma el seu compromís amb la qualitat i l’origen local, ja que més del 70% de la cistella de la seua compra és d’origen local. A més dona suport al camp espanyol, als seus proveïdors i la qualitat dels productes a través del Proyecto Big Good.

Així, McDonald’s ha establert objectius ambientals a fi d’aconseguir la neutralitat climàtica per al 2050. Així, preveu assolir un 95% d’ús d’energies renovables en les seues operacions, utilitzar envasos 100% renovables, reciclatges o certificats per a 2025, o que el 100% dels joguets de l’Happy Meal siguin així mateix de materials renovables, reciclats o certificats, són tan sols algunes de les seues metes. La companyia ha evitat ja la producció de més de 800 tones de plàstic des de 2019, i en el que a energies renovables i mobilitat sostenible es refereix, ja aposta per la instal·lació de sistemes fotovoltaics i explica amb més de 150 restaurants amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.