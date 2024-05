La nova llei obliga patinets elèctrics i maquinària agrícola a contractar una assegurança d’accidents

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha aprovat el projecte de llei de l’assegurança de l’automòbil per incloure, per primera vegada, l’obligació de comptar amb una assegurança de responsabilitat als propietaris de patinets elèctrics i posarà en marxa un registre d’aquest tipus de vehicles lleugers que haurà d’estar llest abans del 2 de gener de 2026. Així mateix, un elevat nombre de maquinària, per exemple, agrícola o de construcció, passarà a ser considerada un vehicle de motor i, per tant, els seus propietaris hauran de subscriure una assegurança obligatòria de l’automòbil, la qual cosa té per objectiu ajudar en la resolució de conflictes en la tramitació de sinistres. En concret, es consideraran a partir d’ara vehicles a motor els que puguin assolir una velocitat màxima de fabricació superior als 25 quilòmetres (km) per hora o un pes net màxim superior a 25 kg i una velocitat màxima de fabricació de més de 14 km/h.

Aclarir conceptes i agilitzar indemnitzacions

De conformitat amb la jurisprudència europea, el concepte de "fet de la circulació" també s’aclareix i estén ja que, a partir d’ara, es considerarà d’aquesta manera a "tota utilització d’un vehicle" en el moment de l’accident independentment de les característiques, el terreny i si el vehicles està aturat o en moviment. Alhora, la nova legislació introdueix una sèrie de millores en el sistema de valoració de la indemnitzacions per danys personals causats per accidents de circulació amb l’ocupació|ús d’un nou "barem" i s’encomana a una comissió d’experts la realització d’un estudi sobre la conveniència d’una assegurança obligatòria per als nous vehicles de mobilitat personal. El procediment de càlcul i pagament de les indemnitzacions s’agilitza, provant d’aconseguir la reparació ràpida sense recórrer als jutjats. Pel que respecta als imports de les cobertures, s’actualitzaran conforme a l’Índex de Preus de Consum.