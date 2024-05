Revolta Pagesa preveu tallar la frontera a Bossóst i La Seu el 3 de juny

Revolta Pagesa i la Unió d’Associacions del Sector Primari Independents (Unaspi) preveuen tallar la frontera a Bossóst i La Seu d’Urgell dilluns 3 de juny per protestar per les condicions del sector agrícola i exigir mesures a les autoritats estatals i europees. Els talls se sumen a altres que es realitzaran des d’Irun a La Jonquera. Les organitzacions agrícoles defensen que “serà un dia històric”, en el que reclamaran més control per als productes importats, donar prioritat als productes locals i una reducció fiscal en l’ús d’energies per a la producció d’aliments.

Unió de Pagesos va anunciar que no anirà al tall dels passos fronterers, en assegurar, que “no és legítim” mobilitzar-se en plena campanya electora