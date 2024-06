Fins a 1,2 milions de dones entren a treballar des del 2019

Prop d’1,2 milions de dones s’han incorporat al mercat laboral a Espanya des del 2019, la meitat a Madrid, Catalunya i Andalusia, encara que les comunitats on més ha crescut l’ocupació femenina respecte al masculí són les Balears, Múrcia, Castella-la Manxa i el País Valencià. La comparació de les últimes dades facilitades pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, referides al maig, amb els publicats fa cinc anys relatius al mateix mes del 2019, abans que la pandèmia irrompés al mercat laboral, revela que en el conjunt de l’Estat les treballadores afiliades han augmentat des d’aleshores en 1.165.881, un 13%, fins a 10.105.192.

Per sobre d’aquest percentatge ha crescut l’ocupació femenina a les Balears (26%), Múrcia i Castella-la Manxa (17,8% en ambdós casos), el País Valencià (16,7%), Canàries (15,3%) i Madrid (15,1%), mentre que no han arribat al 10% Extremadura (7,6%), Astúries (7,9%), el País Basc (8,1%) i Galícia (8,6%). En totes les comunitats l’increment de l’ocupació femenina ha estat superior al masculí, de forma més acusada a Castella-la Manxa (10,1 punts percentuals més), Múrcia (8,5 punts) i Castella i Lleó i el País Valencià (6,9 en ambdós), per bé que a Madrid el creixement de l’ocupació ha estat semblant (només 0,5 punts percentuals més el femení).Madrid és, a més a més, l’única comunitat on les dones no són més nombroses que els homes entre els nous afiliats a la Seguretat Social en el període analitzat, en concret un 48,8% dels 476.455 llocs de treball nets creats en aquells cinc anys, davant dels màxims del 72,1% a Castella i Lleó i el 71,8% a Extremadura o el més modest 57,1% d’Andalusia o el 52,7% de Catalunya.

L’increment d’afiliació femenina a Espanya és d’un 13,0 per cent, fins a arribar a 10.105.192

Tanmateix, és Madrid la comunitat que més ha contribuït a l’increment de l’ocupació femenina en xifres absolutes, amb 232.375 afiliades més en els últims cinc anys, el 19,9% del total, davant de Catalunya, amb 190.937, el 16,4%; Andalusia, amb 173.959, el 14,9%; i el País Valencià, amb 143.951, el 12,3%.