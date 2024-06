La justícia europea sentencia convertir els interins en fixos per sancionar els abusos de temporalitat

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar aquest dijous que la conversió d’interins en treballadors amb contracte indefinit pot ser una mesura adequada per prevenir i sancionar els abusos de temporalitat en l’administració pública sempre que "no impliqui una interpretació del Dret nacional contrària a la llei".

En la seua sentència, el TJUE destaca que el jutjat espanyol que li va fer la pregunta considera que aquestes conversions d’interins en treballadors indefinits serien legals si els empleats estiguessin "subjectes a les mateixes causes de cessament i d’acomiadament|comiat que aquelles que regeixen per als funcionaris de carrera sense, no obstant, adquirir la condició de funcionari de carrera". La Justícia europea respon d’aquesta forma a les qüestions prejudicials elevades per un jutjat de Barcelona que ha de resoldre dos casos que enfronten tres treballadores amb la Direcció General de la Funció Pública i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Concretament, la decisió d'aquest dijous fa referència a dos casos de persones que havien treballat a l'administració catalana i que havien acumulat contractes temporals al llarg de diversos anys. El primer és el d'una treballadora que va ser nomenada l'any 2005 funcionària interina per una plaça de tècnica superior d'administració de la Generalitat, havent superat tots els processos de selecció corresponent.

Després d'uns quants anys, la Generalitat va convocar un procés selectiu obert per cobrir, entre d'altres, el lloc de treball d'aquesta persona. En veure el procediment, la dona va demanar que la plaça que ocupava fos exclosa d'aquest procés selectiu, ja que considerava que se li havia de reconèixer la condició de personal indefinit no fix o, almenys, que l'administració adoptés alguna mesura per mantenir-la en el lloc de treball.

El segon cas és similar i afecta dues funcionàries interines de l'administració de Justícia de Catalunya, les quals van acumular contractes temporals durant un llarg període de temps des del 1984 per a una de les afectades i des del 1991 per a l'altra. En aquesta ocasió, les dones van al·legar que havien exercit durant anys "funcions idèntiques" a la resta de funcionaris que es troben "en una situació comparable" i que, per tant, la seva funció no respon a necessitats "temporals, urgents i excepcionals".

En el seu pronunciament, el tribunal de Luxemburg apunta que l'ordenament jurídic espanyol "no conté cap mesura efectiva per evitar i sancionar l'ús abusiu de successius contractes de durada determinada". En aquest sentit, "la conversió d'aquests contractes en una relació de treball per un temps indefinit pot constituir una mesura d'aquest tipus", assenyala.

"La citada conversió pot constituir una mesura adequada per sancionar de manera efectiva l'ús abusiu de contractes o relacions de treball de durada determinada, sempre que no impliqui una interpretació del dret nacional contrària a la llei", afegeix.