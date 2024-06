El Congrés aprova apujar el subsidi d'atur a 570 euros

El Congrés dels Diputats va convalidar ahir el decret que inclou la reforma del subsidi d’atur, sense cap vot en contra i l’abstenció de PP, Vox i UPN, i va acceptar tramitar la norma com a projecte de llei. Entre les principals mesures, el decret contempla un augment per trams de la quantia del subsidi, de manera que passaria de 480 a 570 euros al mes durant els primers sis mesos; amplia el col·lectiu de beneficiaris, i permetrà compatibilitzar amb un salari tant el subsidi com la prestació d’atur.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar que “no és una pagueta, senyories, és un dret que determinarà la diferència entre poder menjar fruita fresca, peix o no”.D’altra banda, segons l’Enquesta d’Estructural Salarial del 2022 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 17,1% dels treballadors va guanyar aquell any a tot estirar el salari mínim interprofessional (SMI), que va ser de 14.000 euros anuals, mentre que el 48,16% va percebre entre una i dos vegades l’SMI. Així, sumant ambdós percentatges, gairebé dos de cada tres treballadors van cobrar l’any passat menys de 2.000 euros al mes.

Més de la meitat de les hores extres no es van cobrar el 2023

■ L’any passat es van generar prop de 44 milions d’hores extraordinàries a Catalunya, cosa que sindicats i experts atribueixen a un mal funcionament del registre horari obligatori que s’aplica des de fa cinc anys, informa TV3.Segons la legislació vigent, aquestes hores extres s’han de pagar amb diners, mai per sota dels que es paga per una hora ordinària, o dies de festa. Però segons el sindicat UGT, el 55 per cent d’aquestes hores extres no es paguen de cap forma a causa que existeixen empreses que utilitzen moltes fórmules per eludir el control horari. Aquest sindicat calcula que totes aquestes hores extres que es van fer l’any passat suposen més de 24.000 “llocs de treball perduts”.