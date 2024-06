La firma d'hipoteques es dispara a Lleida un 16,5 per cent a l'abril

La xifra d’hipoteques sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat de la demarcació de Lleida es va disparar un 16,5% a l’abril, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, fins als 233 préstecs, influïda per l’efecte de la Setmana Santa i després d’enfonsar-se al març un 12,4 per cent, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. La província se situa així en el seu millor abril en termes de firma de préstecs hipotecaris des de l’any 2011, quan se’n van rubricar 315. Quant a l’import prestat, va ascendir a 20,97 milions d’euros, un 2,9% més que fa un any, tanmateix, l’import mitjà per hipoteca es va situar per sota, de 90.004 euros de mitjana davant els 101.900 que es van deixar durant el mes d’abril del 2023. Lleument també es van incrementar les cancel·lacions d’hipoteques, que van ser 202, un 3 per cent més.

En el conjunt de Catalunya, el nombre d’hipoteques sobre habitatges va pujar d’una manera més acusada durant l’abril en comparació amb un any enrere. En concret es van formalitzar 5.785 operacions, un 28,9 per cent més respecte al mateix mes de l’any passat. Pel que fa a l’import prestat, va ascendir a 915,9 milions d’euros, un 31 per cent més. D’aquesta forma, el capital mitjà prestat es va situar en els 158.320 euros, un 1,61 per cent més que l’abril del 2023.La tendència també va ser positiva a nivell estatal, on el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 28%, fins a les 34.264, amb un import mitjà de 139.328 euros, un 1,5% més. Després de la política de tipus d’interès duta a terme pel Banc Central Europeu (BCE) per intentar contenir la inflació i l’evolució de l’Euríbor, el tipus d’interès mitjà va ser del 3,38% per a les hipoteques constituïdes sobre habitatges, que es van contractar a un termini mitjà de 24 anys. Respecte a un any abans, el tipus d’interès mitjà per als préstecs sobre habitatge ha augmentat tres dècimes. A més a més, amb aquest abril, ja s’acumulen 13 mesos consecutius amb tipus per sobre del 3%.Respecte a la política monetària del BCE, que aquest mes ha iniciat ja la retallada dels tipus d’interès fins a deixar-los en el 4,25%, el Fons Monetari Internacional (FMI) l’ha instat a continuar “relaxant-la” més i anar rebaixant els tipus d’interès fins a deixar-los entorn del 2,5 per cent a finals del tercer trimestre del 2025.