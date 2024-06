El govern espanyol anuncia la supressió de l’IVA per a l’oli d’oliva

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha anunciat la supressió de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’oli d’oliva a partir del pròxim de l’1 de juliol, una mesura que el Ministeri d’Hisenda portarà al Consell de Ministres de dimarts vinent. Aquest producte continua sent el que més puja de la cistella de la compra: al maig hi havia un 62,8 % més car que fa un any i des de gener de 2021 s’ha encarit un 198,5 %, és a dir, que el seu preu s’ha multiplicat gairebé per tres.

Aquesta mesura té per objectiu protegir i incentivar el consum de l’oli d’oliva, un producte saludable i el preu del qual s’ha encarit recentment com a resultat de la sequera, entre altres motius, segons ha indicat el Ministeri d’Hisenda.