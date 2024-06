La rebaixa de l'IVA d'aliments, sense més pròrrogues

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va confiar ahir que la normalització de la inflació dels aliments en els propers mesos permetrà retirar el suport fiscal a la cistella de la compra, amb la qual cosa va suggerir que la pròrroga de la rebaixa de l’IVA a alguns aliments i la supressió al 0% de l’oli d’oliva, que s’aprovarà avui en Consell de Ministres, podria ser l’última.

Durant la seua compareixença al Congrés per informar sobre l’evolució de l’execució dels fons europeus, va explicar que, de moment, la inflació dels aliments està encara per sobre del 4% i que hi ha productes com l’oli d’oliva que estan encarint el conjunt de la cistella de la compra, “d’aquí la decisió de continuar acompanyant aquesta baixada gradual dels preus amb un suport a la cistella de la compra allà on més es necessita”.Així, el Govern central preveu aprovar avui un nou decret anticrisi que inclourà el manteniment de l’IVA rebaixat al 5% per a pastes i olis, i la supressió d’aquest impost per a aliments bàsics com pa, farines, llet, formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, als quals se sumarà des de l’1 de juliol com a novetat l’oli d’oliva.A més, es preveu que l’Executiu col·loqui l’oli d’oliva de manera estructural al grup dels béns i serveis que apliquen un IVA superreduït (del 4% en condicions normals) en lloc d’ubicar-se al grup de béns amb IVA reduït (del 10%) una vegada acabat aquest decret anticrisi.Cuerpo va destacar, en aquest sentit, que la moderació dels preus està sent compatible amb un model de creixement “equilibrat, sòlid i sostenible, que genera ocupació de qualitat”.Va recordar que en les properes setmanes el Govern central preveu revisar a l’alça la seua previsió de creixement econòmic per al 2024, “que estarà més a prop del 2,5% que del 2% actual”.En la seua compareixença, Cuerpo va assenyalar que ja s’han desemborsat més de 38.600 milions d’euros dels fons europeus que la Comissió Europea va assignar a Espanya per al període 2021-2026, una mica més del 55% del total, amb les microempreses i les pimes com les principals adjudicatàries, amb el 36% del total de convocatòries resoltes.