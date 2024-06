La llista de morosos amb Hisenda s’eleva fins a superar els 6.000 deutors

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nombre de grans morosos amb Hisenda (aquells que deuen més de 600.000 euros i els seus responsables solidaris) se situava al tancament de 2023 en 6.084, un 0,1 % més que un any abans, dels quals només 1.052 eren persones físiques.

Segons les dades facilitades aquest divendres per l’Agència Tributària i a falta de la publicació del llistat complet amb els noms a les 12.00 hores, aquests morosos devien 15.237 milions d’euros, un 0,2 % més que un any abans, encara que una vegada eliminades duplicitats aquesta xifra queda reduïda a 12.620 milions, un 6,9 % menys

En aquest llistat només hi figuren els contribuents (i els seus responsables solidaris) amb deutes superiors a 600.000 euros a 31 de desembre de 2023, que a més han de ser ferms i no trobar-se ajornades ni suspeses. També s’exclouen els deutors que després de ser informats de la seua inclusió en el llistat van saldar el seu deute.

En aquest llistat hi ha 1.052 deutors persona física, que deuen 1.500 milions d’euros, i 5.032 deutors persona física, que deuen 13.737 milions.

770 morosos surten de la llista però n’hi entren 778

Quan es comparen les dades amb els de fa un any s’observa que hi ha 770 deutors que han abandonat la llista, que devien 1.230 milions, després d’haver cancel·lat els seus deutes, obtingut un ajornament o suspensió o bé per falta de fermesa del deute -en aquest supòsit es troben 45 d’ells, amb 105 milions de deute. Alhora, s’incorporen 778 morosos nous, amb un deute de 1.346 milions.

Un total de 1.827 deutors que figuraven al llistat publicat el juny de 2023 han abonat des d’aleshores 187 milions d’euros.

69,6 milions per no sortir en la llista. Alguns contribuents que anaven a aparèixer en la llista han saldat part o la totalitat del seu deute per evitar-ho, la qual cosa ha generat uns ingressos de 69,6 milions.

Més concretament, alguns contribuents que es trobaven en situació d’aparèixer en la llista van realitzar ingressos per 27,5 milions d’euros en les setmanes finals de l’any per quedar per sota del llindar dels 600.000 euros i, així, evitar la seua inclusió.

Juntament amb ells, altres morosos que ja havien estat seleccionats per entrar al llistat van pagar 42,01 milions d’euros per saldar completament el seu deute i que així els seus noms no fossin publicats, una possibilitat permesa des de fa uns anys.

La suma d’aquest import juntament amb l’abonat per altres contribuents que sí que figuren en la llista entre l’1 de gener i el 21 de juny ascendeix a 172,2 milions.

Un terç del deute es troba en concurs

La major part del deute -en termes globals, sense eliminar duplicitats- correspon a deutors principals, amb 12.782 milions, mentre que els responsables acumulen 808 milions i l’import que recau en ambdues categories de manera simultània ascendeix a 1.642 milions.

Gairebé un terç d’aquest deute, 4.724 milions d’euros, correspon a deutors en procés concursal, la qual cosa suposa que es troba en una situació que dificulta el seu cobrament. Aquesta xifra és un 24 % inferior a la d’un any abans (6.230 milions).

En aquest llistat s’han realitzat derivacions de responsabilitat de 2.136 deutors principals als seus responsables subsidiaris o solidaris per un import de 2.852 milions.