Les plantes fotovoltaiques flotants podran ocupar entre 5 i 15% de l’embassament i la concessió serà fins a 25 anys

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret que regula la instal·lació de plantes fotovoltaiques flotants en embassaments de domini públic hidràulic, és a dir, en embassaments la titularitat dels quals és de les confederacions hidrogràfiques de l’Estat. Les plantes podran ocupar entre un 5 i un 15% de la superfície de l’embassament, depenent de la qualitat de les aigües i la concessió d’explotació no podrà ser superior a 25 anys.

"S’estableix un procediment simplificat, un procediment comú en el qual resolen simultàniament l’administració de l’aigua i l’administració d’energia", ha explicat la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Així, ha detallat que la regulació estableix que les plantes fotovoltaiques podran ocupar com a màxim entre un 5 i un 15% de la superfície total de l’embassament depenent de la qualitat de les aigües. A més, la seua instal·lació queda sotmesa a la supervisió de l’organisme de conca competent i es prohibeix en llacs, llacunes o masses d’aigua que no siguin artificials o que estiguin protegides. Així mateix, els promotors poden sol·licitar una concessió i en tot cas l’explotació d’aquest tipus de plantes no podrà excedir dels 25 anys.