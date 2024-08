Els joves no poden accedir a un pis tot i que tinguin avals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) impulsats pel Govern estatal per facilitar als joves menors de 35 anys i a les famílies amb menors a càrrec seu donar l’entrada per comprar el seu primer habitatge no tindrà els resultats esperats a causa que a més del siexanta per cent de les persones que poden sol·licitar-los, els bancs els negaran la hipoteca, adverteix el Consell General dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària d’Espanya (COAPI).

“Els avals ICO són una mesura interessant però, en la majoria dels casos, no permetran la compra real d’un habitatge, ja que molts dels que compleixen les condicions per obtenir l’ajuda pública no complirien els requisits de les entitats bancàries ni passarien un futur estudi de solvència financera per a la concessió de la hipoteca”, adverteixen des del COAPI. Incideixen, d’altra banda, que acabarà sent “una mesura insuficient perquè els més joves puguin accedir al mercat de compra”.D’altra banda, l’organisme avisa que la limitació dels preus del lloguer a nivell estatal “provocaria un efecte dòmino” al que ja ha ocorregut a Catalunya: una reducció de l’oferta disponible i un augment del preu mitjà de les rendes, és a dir, un resultat diametralment oposat al que persegueix la mesura. Per no parlar del deteriorament que patirà el parc immobiliari privat.