El celler L'Olivera inicia la verema amb el factor climàtic com a repte prinicpal

El factor hídric torna a ser, per tercer any consecutiu, l'element que més marcarà la collita.

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El celler L’Olivera, de la DO Costers del Segre, acaba d’iniciar la campanya de verema 2024 a les finques de la Vall del Corb, que segueix la tendència dels últims tres anys: arriba avançada, amb rendiments per sota de la mitjana habitual però amb una bona qualitat sanitària del raïm. I és que el factor hídric torna a ser, per tercer any consecutiu, l’element que més marcarà la collita d’aquest any. Un any sec i, sobretot, amb temperatures excepcionalment altes (de més de 35ºC) sostingudes durant períodes de temps també excepcionalment llargs fan que aquesta campanya es plantegi amb produccions un 50% per sota de la mitjana habitual, un resultat que es va repetint els últims tres anys.

A més, aquest any cal sumar-hi també l’afectació de la gelada que va afectar bona part de la Vall del Corb a l’abril, amb danys desiguals.El factor climàtic no és l’únic repte que planteja la vinya. A la sequera i altes temperatures se sumen també factors econòmics i socials. Els baixos rendiments d’aquest any en moltes zones vitivinícoles impacten directament sobre el preu de la matèria primera, creant situacions de mercat especulatives. A nivell social, aquesta verema arriba en un moment de desacceleració econòmica que impacta directament en el consum de vi, amb vendes acumulades per sota de la mitjana dels últims anys.D’altra banda, la verema al Priorat recollirà la meitat de quilos de raïm que depenen del pantà de Riudecanyes també per la falta d’aigua.