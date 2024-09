Detectats dos casos de febre del Nil en astors a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura ha detectat dos casos d’aus salvatges, en concret astors comuns, positives del virus del Nil, un diagnòstic que ha estat confirmat pel laboratori de referència d’Algete. Agents rurals van localitzar els animals i els van traslladar al centre de fauna de Vallcalent, on una analítica PCR va resultar positiva, per la qual cosa seguint el protocol establert es va traslladar el cas al laboratori ministerial, que ha ratificat el diagnòstic.

Així ho van explicar ahir fonts de la conselleria d’Agricultura, que van recordar que en els últims anys s’han registrat alguns animals infectats al Segrià i comarques limítrofes, fonamentalment aus, tot i que també algun cavall. Els astors són aus molt sensibles a aquest virus i normalment els provoca simptomatologia greu, una cosa que no té per què ocórrer en cavalls i altres animals susceptibles. La via de transmissió són mosquits infectats i les aus se solen encomanar quan els ingereixen. En els cavalls, és per la picada de l’insecte.

L’octubre del 2017 es va constatar el primer cas a Lleida en un astor amb simptomatologia clínica, després s’han donat positius el setembre del 2020 i anticossos en tres aus el 2021, en tots dos casos en territori de la capital del Segrià. El 2022 hi va tornar a haver positius a Lleida, Bellvís i Torres de Segre i l’any passat es van registrar a Benavent de Segrià, Alpicat, Alfarràs i de nou a la capital del Segrià.Agricultura compta amb programes de vigilància i alerta contra la malaltia i demana als ciutadans que si troben una au morta ho comuniquin als Agents Rurals perquè es pugui procedir a practicar-li analítiques.

El contacte amb aquests ocells no transmet la malaltia, però és un protocol a seguir no només per aquesta sinó per qualsevol altra malaltia que poguessin presentar. A més, la Generalitat de Catalunya té en marxa una comissió tècnica contra el virus del Nil que inclou per exemple els centres de control de mosquits, els veterinaris d’èquids, els Agents Rurals i, a més, el departament de Salut.Mosquits infectats poden transmetre el virus als humans, que en el 80% dels casos són asimptomàtics, mentre que prop d’un 20% tenen símptomes similars a una grip i entorn d’un 1% podria presentar-los neurològics. A Andalusia, on sí que hi ha una gran circulació del virus del Nil, s’han donat casos que han resultat en morts.