L'IVA d'aliments bàsics i oli d'oliva puja a partir d'avui al 2 per cent

La mesura adoptada pel Govern de l’Estat de situar l’IVA en el 0% als aliments bàsics –pa, ous, formatge, llegums, farines, cereals, verdures o fruita– i en l’oli d’oliva decau avui i el tipus pujarà al 2% fins al proper 31 de desembre. A partir de l’1 de gener del 2025 aquests productes tornaran al 4% d’IVA previ a les mesures excepcionals.

Al juny, el Govern central va aprovar va prorrogar les mesures per afrontar les conseqüències econòmiques derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, que van provocar una alça dels preus. La principal novetat va ser que es va incloure l’oli d’oliva entre els productes bàsics de la cistella de la compra i se’n va reduir l’IVA al 0%. Per aquest motiu a partir d’avui se situarà en el 2% fins al gener. Després d’aquesta data, quan els tipus tornin a la normalitat, tindrà un IVA superreduït del 4% en comptes del 10% que havia suportat. L’oli d’oliva és el producte que més ha pujat l’últim any, segons les dades de l’IPC d’agost. En taxa interanual (agost del 2024 sobre el mateix mes del 2023) el preu es va elevar un 25,1%, acumulant un increment del 170,5% des del gener del 2021.L’IVA de la pasta i els olis de llavor, que es trobava també reduït el 5 per cent, se situarà a partir d’avui en el 7,5%, seguint les recomanacions de la Comissió Europea per a la retirada gradual de mesures anticrisi, fins que al gener torni al 10% habitual.Malgrat que aquestes mesures es van activar per alleujar la butxaca dels consumidors, Facua considera que ha estat “ineficaç i insuficient”, ja que la norma per si mateixa representava “ínfimes rebaixes de preus” en productes que en molts casos havien experimentat increments descomunals i per la falta de controls sobre les grans cadenes de distribució per fer-los complir la prohibició d’apujar marges. Amb tot, segons Asufin, l’últim mes la cistella de la compra bàsica ha estat un 3,27% més barata.

L’euríbor se situa en la menor taxa en dos anys

L’euríbor a dotze mesos, l’índex que s’utilitza per referenciar la majoria d’hipoteques, ha tancat el setembre en el 2,94%, dos dècimes menys que a l’agost. L’índex acumula 6 caigudes i se situa per sota del 3% per primera vegada des del novembre del 2022. Aquells que hagin de revisar la seua hipoteca variable de forma anual es beneficiaran d’un estalvi d’entre 100 i 200 euros mensuals.

La tarifa de gas regulada puja avui un 9,5%

La tarifa d’últim recurs (TUR) de gas natural individual sense impostos s’incrementarà a partir d’avui un 9,5% amb relació al preu establert el passat 1 de juliol, per l’arribada de l’hivern i la incorporació del gas estacional, mentre que la TUR veïnal s’incrementarà entre un 14,7% i un 19,3%.

El preu de la llum, a nivell de setembre del 2020

La factura elèctrica mitja d’un consumidor acollit a la tarifa regulada s’ha abaratit un 7,5% al setembre respecte al mes d’agost, fins a marcar els 52,88 euros. És el setembre més barat des del 2020.