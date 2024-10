Més de la meitat dels vehicles matriculats a Lleida són 'eco'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vehicles considerats com a eco, és a dir, els híbrids, endollables, 100% elèctrics i els de gas, van representar el 64 per cent de les vendes de turismes i totterrenys que s’han fet a la demarcació de Lleida, i suposen el 56% durant els nou primers mesos d’aquest 2024, segons les dades d’Anfac.

En concret, al setembre es van comercialitzar a Lleida 442 vehicles, una xifra un 1,78 per cent inferior a la registrada durant el mateix mes de l’any passat. D’aquests, 283 van ser d’energies considerades “verdes”, la qual cosa representa un increment del 40,10%, que tanmateix no va compensar les caigudes de vendes dels turismes de dièsel (-61,54%, fins a les 25 unitats) i els de gasolina, que van caure un 26,78%, fins a les 134 unitats. Entre els vehicles eco els que més van incrementar les vendes entre el setembre de l’any passat i aquest van ser els 100% elèctrics (+61,76%), passant de 34 a 55 unitats comercialitzades. La dinàmica del mercat automobilístic de Lleida contrasta amb la registrada a la resta de Catalunya i en el conjunt Espanya, on les matriculacions de turismes i totterrenys van recuperar el camí positiu amb augments del 7,9% i del 6,3%, respectivament.En l’acumulat de l’any, les vendes a la demarcació pugen un lleu 0,05% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, fins a les 4.319 unitats. D’aquestes, els 1.687 van ser híbrids i 337 elèctrics 100%.

La venda de motos s’incrementa un 44% a la demarcació

■ El sector de la moto i els vehicles lleugers va registrar un total de 175 unitats matriculades al setembre a la demarcació de Lleida, la qual cosa suposa un creixement del 44,6% respecte al mateix mes de l’any passat, segons xifres publicades ahir per l’Associació Nacional d’Empreses del Sector de Dos Rodes (Anesdor). En l’acumulat d’aquests tres primers trimestres de l’any, el creixement del sector de les dos rodes va ser del 21,9% en termes interanuals, amb un total de 1.410 matriculacions. A Espanya el sector creix un 15,8% al setembre.