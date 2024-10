El govern espanyol regularà els lloguers de curta durada abans de finals d'any amb un registre únic

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha anunciat que el registre per regular els contractes de lloguer de curta durada estarà llesta abans de finals d'any, després que la norma s'aprovés la setmana passada en règim d'urgència. La finestreta única estarà vehiculada a través del Registre de la Propietat i serà un requisit indispensable per comercialitzar pisos turístics, de temporada o habitacions a les plataformes. Rodríguez ha fet aquest anunci a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que ha aprovat la pròrroga dels 200 milions d'euros destinats als bons de lloguer jove per al 2025, tal com va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns des de Barcelona.

El bo és un ajut de 250 euros al mes per joves d'entre 18 i 35 anys que tinguin uns ingressos tres vegades inferiors a l'IPREM. "El govern no pararà fins a donar solució a un problema que tenen milions de persones, joves, famílies i que és transversal. Posarem tots els recursos i tota la determinació per donar resposta al problema de l'habitatge", ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Rodríguez ha acceptat que hi ha aspectes a millorar en la tramitació de les comunitats autònomes d'aquest ajut, que ara tindrà la seva tercera edició. A banda de demanar que es redueixi el temps de resolució de les sol·licituds futures, la ministra d'Habitatge també urgit als governs autonòmics abonin els pagaments pendents. D'aquí a pocs dies se celebrarà una conferència sectorial amb els governs autonòmics per ratificar el repartiment territorial dels ajuts.

Lloguers de curta durada

Pel que fa a la normativa sobre els lloguers de curta durada, Rodríguez ha detallat que busca perseguir el frau en el lloguer temporal i eradicar els apartaments turístics il·legals. Per fer-ho, el govern espanyol implementarà un registre únic sense el qual no es podrà comercialitzar els pis o l'habitació a les plataformes.

Els pisos obtindran un número de registre únic per cada immoble que tindrà una durada de 12 mesos.

Segons ha detallat Rodríguez, el Registre de la Propietat podrà certificar que els pisos turístics compleixen la normativa de les llicències autonòmiques i ordenances municipals. EL procediment respectarà la voluntat dels veïns que han prohibit als estatuts l'existència d'allotjaments turístics a les finques.

En el cas del lloguer de temporada, tots els contractes que no justifiquin les causes de curta durada seran considerats com a frau i tampoc es podran anunciar.

Amb aquesta regulació, que estarà llesta "abans que acabi el 2024·, Espanya serà el primer estat de la UE a posar en marxa el reglament europeu dels lloguers de curta durada. Aquesta finestreta única es connectarà amb el mateix mecanisme a escala europea que es vol posar en marxa el maig del 2026.