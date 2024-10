Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya va experimentar un descens de set dècimes al setembre, situant-se en l’1,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquesta xifra suposa una notable disminució en comparació amb el 2,4% registrat a l’agost. Així mateix, la taxa intermensual també va reflectir una baixada del 0,7%.

A nivell nacional, l’IPC interanual es va ubicar en l’1,5%, la qual cosa representa una reducció de vuit dècimes davant el 2,3% del mes precedent. Per la seua part, la taxa anual de la inflació subjacent va descendir tres desenes fins assolir el 2,4%. Catalunya es va posicionar per sobre de la mitjana espanyola, amb Astúries i el País Basc liderant el rànquing (1,8%), mentre que els menors increments es van observar a Melilla (0,4%) i Ceuta (0,6%).

Sectors amb major i menor creixement

Quant als sectors que van presentar els augments de preus més grans a Catalunya durant el setembre, destaquen els hotels, cafès i restaurants amb un 5,3%, seguits per la categoria "altres" (4%), begudes alcohòliques i tabac (3,5%), habitatge (3%) i ensenyament (2,8%). D’altra banda, els increments més moderats es van registrar en aliments i begudes no alcohòliques (1,9%), medicina (1,8%), vestits i calçats (1,4%), lleure i cultura (1,1%) i parament (0,4%). Es pot assenyalar que tant les comunicacions (-0,3%) com el transport (-3,8%) van experimentar descensos en els seus preus.

Variacions per províncies

Analitzant les xifres a nivell provincial, la variació interanual de l’IPC al setembre va ser de l’1,8% a Barcelona, de l’1,6% a Lleida, de l’1,3% en Girona i de l’1% a Tarragona. En comparació amb agost, els preus van disminuir un 0,9% a Lleida, un 0,8% a Tarragona, un 0,7% a Barcelona i un 0,5% en Girona.