Aquest és el nombre d'empreses estrangeres a Lleida, que ha augmentat l'últim any

El nombre d’empreses amb seu fora d’Espanya, però amb activitat o centres a la demarcació de Lleida, ha augmentat l’últim any un 10 per cent per cent, fins a situar-se actualment en més d’un centenar, en concret 109, segons les dades recollides per la Generalitat a través d’Acció referents a aquest any 2024.

El Segrià acull pràcticament la meitat de les filials d’empreses estrangeres que acull la província, 57, mentre que les comarques de les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça no compten al seu territori amb cap.

El Pla d’Urgell i l’Alt Urgell, amb dotze cada una, comparteixen la segona posició de territoris lleidatans que més centres d’empreses estrangeres allotja. La demarcació ubica únicament l’1,14 per cent de les 9.602 filials que les empreses estrangeres tenen a Catalunya, un xifra rècord.