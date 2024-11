L'Alta Ribagorça, on més han crescut les afiliacions l'últim any

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar en 71.020 persones a l’octubre davant del mateix mes de l’any anterior, un 2% més, situant-se el número total en les 3.596.125 persones, segons les dades definitives publicades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Totes les comarques de Lleida i la Val d’Aran van registrar un augment dels afiliats, sent l’Alta Ribagorça (3,4%) la que va liderar el creixement. Aquesta comarca va ser també en on més va augmentar el nombre d’afiliats a tot Catalunya l’últim any. Just al darrere se situen l’Urgell (2,1%) i el Pallars Jussà i el Sobirà, amb un 2% cada una. De fet, l’últim any es van crear llocs de treball a totes les comarques catalanes a excepció de quatre: el Lluçanès (-1,9%), la Terra Alta (-1,0%), la Ribera d’Ebre (-0,6%) i el Priorat (-0,3%).

Per grups d’edat, tots van augmentar el nombre d’afiliats l’últim any, excepte el d’entre 30 i 44 anys. Els de 55 o més edat, per la seua part, van ser el col·lectiu en el qual més es van incrementar les afiliacions, un 4,4% en el conjunt de Catalunya. Per comarques, els afiliats d’edats més avançades van pujar a tot el territori, tret de la Terra Alta (-1,3%). Els principals increments es van registrar a l’Alta Ribagorça (7,4%), el Baix Llobregat i el Baix Penedès (5,6% cada una).

Per sectors d’activitat, els serveis van representar el 79,2% de les afiliacions totals a Catalunya i va augmentar en 67.345 davant del mateix mes de l’any anterior i va suposar un augment del 2,3%. També van pujar a la construcció (1,6%) i la indústria (0,9%). Tanmateix, l’agricultura va registrar un descens de 685 afiliacions, que van caure en 26 comarques. A Lleida només van registrar un increment Aran (25%) i el Sobirà (1,8%).

Si la comparació es fa entre l’octubre i el setembre d’aquest any, el nombre d’afiliats va disminuir a Catalunya en 10.910, un 0,3% menys, i a 27 comarques i Aran es van registrar descensos. Els més destacats van ser a Aran (-5,3%) i el Baix Empordà(-3,5%), mentre que els principals augments van ser els del Montsià (1,1%) i el Ripollès, l’Alt Urgell i el Baix Ebre (0,4% les tres).