La venda d'habitatges el tercer trimestre va pujar un 32% a Lleida

La compravenda d’habitatges a Lleida va augmentar un 32% el tercer trimestre respecte al mateix període de l’any passat amb 1.599 operacions, la gran majoria dels quals, 1.178, eren de segona mà. Un increment que des del sector immobiliari atribueixen a la baixada dels tipus d’interès i vaticinen que anirà a més tant en el quart trimestre d’aquest any com a començaments del vinent.

Una predicció que va fer el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, després que l’Institut Nacional d’Estadística publiqués les dades de compravenda del setembre, que mostren que a Lleida hi va haver 525 operacions, un 63% més que els 322 de l’any passat.

Segons Esteve, “estem ara mateix en unes xifres que no vèiem des del 2006, quan hi havia ple creixement econòmic i immobiliari i bàsicament s’atribueix a la baixada dels tipus d’interès que s’està produint des de fa mesos i que anirà a més durant el 2025, per la qual cosa es preveuen mesos de molta activitat tant en les vendes de segona mà com en les d’obra nova, que s’estan reactivant”.

D’altra banda, va afegir que el fet que Lleida sigui la província catalana on més van pujar les vendes al setembre es deu que “comprar un habitatge a Lleida és un valor refugi perquè és molt rendible i, a diferència d’altres ciutats, els límits que hi ha en els lloguers són similars al preu mitjà actual”.

En el conjunt de Catalunya es van registrar 8.987 operacions al setembre, un 33,8% més que en el passat exercici.

Puy demana més allotjaments per captar estudiants

Puy, Larrosa i Robinat van firmar el protocol ahir a la Paeria. - MARC CARBONELL

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, va afirmar ahir que, “raonablement, crec que la universitat podria tenir 2.000 estudiants més”, per la qual cosa va demanar a la Paeria “pensar en noves residències d’estudiants i espais de docència”. De fet, va avançar que la UdL té interès a fer una residència al Centre Històric. Així mateix, després de firmar un protocol d’actuacions entre ambdós institucions per “reforçar la capitalitat de Lleida”, el rector va explicar que la UdL disposa de dos residències amb unes 200 places a cada una i que 3.800 estudiants del campus de Lleida ciutat són de fora de la demarcació, per la qual cosa s’han d’allotjar a la ciutat.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que “estem avaluant diferents iniciatives que venen tant del sector privat com del publicoprivat”.El conveni preveu estudiar les línies d’autobusos urbans perquè connectin els campus, així com la possible implantació d’un sistema de bicicletes elèctriques de lloguer. També preveu descomptes culturals i de lleure per als estudiants. A la firma del protocol també van assistir edils, el president del Consell Social de la UdL, Delfí Robinat, i la secretària executiva del Consell, Conxita Villar.