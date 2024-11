Lleida ha perdut un de cada 4 beneficiaris de la PAC des del 2007, uns 5.900 menys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La pèrdua de professionals del sector agrari és un fet que es constata en la caiguda de beneficiaris d’ajuts europeus. Lleida ha passat de 23.035 el 2007 a tot just 17.105 l’any passat. Representa una caiguda de 5.930 agricultors, ramaders i empreses del sector primari, la qual cosa suposa un retrocés proper al 26%. L’any passat, els pagesos van rebre 186,46 milions d’euros, una xifra que representa un important increment en números absoluts respecte als 141,88 de l’inici del període analitzat. Suposa 44,58 milions més, un 31,42 per cent més. Malgrat el repunt, se situa clarament per sota de la inflació, que frega el 40%.

En aquest període, a més, s’ha produït un gir important en la política agrària, en la qual han guanyat pes els ajuts lligats al Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (Feader) davant les del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (Feaga). L’any passat els fons lligats al desenvolupament rural gairebé van triplicar els del 2007, al fregar els 21 milions, en concret van ser 20,7. Per la seua banda, els del Feaga van fregar els 141 milions, quan el 2007 es van atansar als 135. El Feader finança la contribució de la PAC als objectius de desenvolupament rural de la UE com són millorar la competitivitat de l’agricultura, fomentar la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció pel clima o aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i rurals. El Feaga inclou des dels pagaments per producció o els anomenats pagaments verds fins a la gestió dels mercats.

Els pagaments del passat exercici 2023 representen la primera campanya de la nova PAC 2023-2027 que va entrar en vigor l’1 de gener del 2023, on l’import total concedit en el conjunt de l’Estat, una mica més de 4.833 milions, se situa lleugerament per sobre de l’última campanya del període anterior, 36,8 milions d’euros més, un 0,77% més. En el cas de les comarques de Lleida, l’increment és d’una mica més de 14 milions d’euros. Així, es passa dels 172,34 milions el 2022 als citats 186,46 de l’any passat. Per exemple, s’ha abonat per primera vegada el pagament redistributiu, juntament amb l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat.

Auditors denuncien poca ambició en política verda

El Tribunal de Comptes Europeu veu “poca ambició” dels estats per aplicar polítiques verdes en la política agrària comuna (PAC). En el seu últim informe, alerten que, malgrat que els estats membres tenen plans agrícoles nacionals més ecològics, continuen sense assolir els objectius mediambientals i climàtics que exigeix la Comissió Europea. En el cas concret d’Espanya, el Tribunal de Comptes lamenta la “falta d’ambició” en aspectes com l’estalvi de l’aigua o el control químic de plagues, dos camps on els auditors consideren que l’Estat podria existir ajustat de millor manera a les recomanacions de Brussel·les. Alhora, recomanen a la Comissió que fomenti les bones pràctiques ecològiques i que reforci amb més determinació el futur marc de seguiment de la PAC pel clima i el medi ambient, ja que en diverses ocasions l’informe alerta que existeix “poca precisió” al determinar l’efectivitat d’aquestes polítiques. La PAC representa el 31% del pressupost de la UE entre 2021 i 2027, un percentatge equivalent a 387.000 milions d’euros.