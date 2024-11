Aquest serà l’augment de les pensions contributives de la Seguretat Social el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pensions contributives a Espanya es revaloritzaran previsiblement un 2,8% el 2025, d’acord amb l’Índex de Preus de Consum (IPC) mitjà interanual. La xifra definitiva es confirmarà el proper 13 de desembre, quan es publiqui la dada definitiva de l’IPC de novembre de 2024. Aquesta actualització beneficiarà prop de 9,3 milions de persones que reben 10,3 milions de pensions contributives, a més de les 720.148 pensions corresponents al Règim de Classes Passives de l’Estat.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 20/2021, fruit de l’acord entre el Govern i els interlocutors socials, les pensions s’actualitzen cada any conforme a la pujada dels preus per garantir el seu poder adquisitiu, en línia amb les recomanacions del Pacte de Toledo. La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha destacat que aquesta mesura "és una garantia de tranquil·litat per als 10 milions de persones pensionistes del nostre país, ciutadanes i ciutadans que han treballat i cotitzat durant dècades. La pujada de la seua pensió és justícia social".

Quant suposarà la revalorització de les pensions el 2025?

La revalorització de les pensions suposarà, aproximadament, 600 euros addicionals a l’any per a les persones amb una pensió mitjana de jubilació, mentre que les pensions mitjanes del sistema augmentaran entorn de 500 euros anuals. Un pensionista que percebi una pensió de 1.441 euros al mes (coincident amb la pensió mitjana de 2024 de jubilació) passarà a rebre el 2025 una pensió d’1.481,35 euros mensuals, el que suposa un increment anual de 564,87 euros.

Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions

La fórmula utilitzada per calcular la revalorització del pròxim exercici és l’establerta per la Llei 21/2021, de 28 de desembre, mitjançant la qual es va fixar la garantia del poder adquisitiu de les pensions i altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. Aquesta llei assegura que les pensions mantinguin la seua capacitat de compra, evitant així la pèrdua de nivell de vida dels pensionistes.

Totes les pensions contributives de la Seguretat Social, incloent jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars, així com les pensions de Classes Passives de l’Estat es revaloritzen anualment d’acord a l’IPC mitjà.

Quan s’aplica la revalorització de les pensions?

La revalorització s’aplica a partir de l’1 de gener de cada any, una vegada es confirma l’IPC mitjà interanual de novembre de l’any anterior. En aquest cas, la pujada del 2,8% s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2025.

La revalorització de les pensions és una mesura permanent?

Sí, la Llei 21/2021 estableix la revalorització anual de les pensions d’acord a l’IPC com una mesura permanent per garantir el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes al llarg del temps.