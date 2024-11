La venda de tractors nous puja un 27% en nou mesos a Lleida

Els pagesos lleidatans continuen renovant la seua maquinària per a les tasques agrícoles. - J. MARTÍNEZ

La compra de tractors a la província de Lleida va créixer en els tres primers trimestres de l’any un 9,2 per cent respecte al mateix període de temps el 2023, amb 1.039 vehicles (entre nous i utilitzats), segons les dades del Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) de la conselleria d’Agricultura i del ministeri d’Agricultura. Segons aquesta estadística, entre el gener i el setembre van ser adquirits un total de 347 tractors nous, fet que suposa un augment del 27,1 per cent respecte al 2023.

Per un altre costat, l’adquisició de maquinària de segona mà fins al setembre va assolir la xifra de 692 tractors, un augment de l’1,31 per cent respecte al mateix període de temps del 2023.

La compra de maquinària automotriu i remolcada també ha crescut notablement

En l’estadística mensual, en la qual només es recull l’adquisició de tractors nous i no la de segona mà com en la trimestral, i l’última dada de la que correspon a l’octubre, es van adquirir 50 tractors, un 29,2 per cent més que l’octubre del 2023.

D’aquesta manera, si només sumem les dades referides a la venda de tractors nous en els mesos de gener a octubre, a la província de Lleida es van adquirir un total de 397 unitats, un 29,3 per cent més respecte al 2023, fet que plasmaria la intenció dels pagesos per renovar la seua flota de vehicles en el present exercici.

Això també es nota en un altre tipus de vehicles. Així, en els tres primers trimestres de l’any, els agricultors també van comprar un altre tipus de maquinària nova, fins a comptabilitzar un total de 722 màquines, entre maquinària automotriu i remolcada, que representa un creixement del 5,24 per cent.

En el que correspon a maquinària automotriu, com motocultors, màquines de recol·lecció, equips de càrrega, tractocarros i altres tipus d’equipament, els agricultors lleidatans van adquirir 66 estris fins a l’octubre, un 15,7% més.

Referent a maquinària remolcada, com equips de sembra, de tractament, de fertilització, de recol·lecció i d’altres, van suposar 656 aparells, amb un augment respecte als deu primers mesos del 2023 del 4,29 per cent.

Per una altra banda, en el conjunt de Catalunya, entre gener i octubre es van adquirir un total de 2.178 tractors, fet que suposa un augment del 9,3 per cent per cent respecte al 2023, segons les dades de la conselleria d’Agricultura.