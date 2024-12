El BCE acomiada l'any retallant els tipus 25 punts bàsics, fins al 3%

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) va tancar la seua revisió del 2024 amb una nova retallada de tipus de 25 punts bàsics, la quarta de l’any i la tercera consecutiva, fins a situar la taxa de dipòsit en el 3%, mentre que va rebaixar una dècima les previsions de creixement de l’eurozona fins al 2026 (fins al 0,7%) en un context de gran incertesa.

Aquesta és una bona notícia per a aquells que tenen firmada una hipoteca a tipus variable o preveuen subscriure un crèdit per a la compra d’un habitatge. També pot ser un incentiu per a les inversions empresarials, amb costos crediticis més barats al contractar-los a tipus més baixos.

La presidenta de la institució, Christine Lagarde, va admetre que la decisió es va prendre per unanimitat, ja que els membres van concloure que era “la correcta”, malgrat que es van debatre “propostes” sobre una retallada de tipus de fins a 50 punts bàsics.

Va defensar que, tot i que encara no s’havia aconseguit “la victòria contra la inflació” i volien veure un canvi en la resistència de la referència interna, l’eurozona sí que es trobava en camí d’aconseguir el seu objectiu del 2% a mitjà termini.

Tot i que va reiterar que els tipus d’interès continuaven a nivells restrictius, Lagarde va eliminar del seu discurs que es mantindrien “en nivells prou restrictius durant el temps que fos necessari per aconseguir aquest objectiu”. En lloc d’aquesta frase, reiterada des que l’organisme va començar amb les baixades, la presidenta del BCE va destacar que continuarien mantenint un enfocament reunió a reunió. En qualsevol cas, Lagarde va descartar que es fer una retallada de 50 punts bàsics al gener, malgrat que va destacar que la situació podia canviar depenent de les dades i que això era exactament el que pensaven fer: “No anticiparem X o Z de cara a les següents decisions sobre les polítiques monetàries”.

Els analistes expliquen la decisió del BCE en la incertesa política i econòmica en els dos països més grans del bloc, França i Alemanya, i en l’àmbit exterior, i les polítiques proteccionistes que va anunciar Donald Trump després de ser elegit president dels EUA.