Principals pujades aquest 2025: tarifes de telecos, llum, gas i aliments

L’any 2025 arriba amb una sèrie d’increments en els preus que afectaran directament la butxaca dels espanyols. Les tarifes de les principals companyies de telecomunicacions, com Movistar, Vodafone i Orange, experimentaran pujades d’entre el 3% i el 5%. A més, la retirada de les rebaixes impositives a l’electricitat i l’IVA provocarà un augment a les factures de la llum, el gas i els aliments.

Al sector elèctric, l’IVA tornarà al 21% de forma permanent a partir de l’1 de gener, després de les rebaixes excepcionals aplicades durant la crisi. Els costos fixos del sistema, com els càrrecs establerts pel Govern central, s’elevaran un 39% respecte a 2024. Quant al gas natural, la tarifa d’últim recurs (TUR) individual sense impostos pujarà un 10%, mentre que la TUR veïnal augmentarà entre un 13,5% i un 18,3%.

Canvis en el transport públic i les autopistes

El govern espanyol ha prorrogat els descomptes en el transport públic fins juny de 2025. A partir d’aquesta data, es crearà un abonament únic de Rodalies de 20 euros per a tot Espanya i es mantindran descomptes del 40% en el transport autonòmic. Quant a les autopistes, les carreteres de peatge gestionades per l’Estat pujaran un 2% per a vehicles sense cobrament electrònic i fins un 11,09% per als que sí que el tinguin.

Increments en els preus de segells i paquets

Correus també aplicarà pujades en les seues tarifes. El preu dels segells per a l’enviament de cartes i targetes postals normalitzades de fins 20 grams a destinacions nacionals costarà 0,89 euros, un 8,54% més que el 2024. La carta certificada de menys de 20 grams costarà 5,29 euros (+8,62%) i la carta ordinària internacional inferior a 20 grams, 1,85 euros (+8,82%). Quant als paquets, el de menys d’un quilo costarà 16,2 euros (+3,85%) i el de més de 20 quilos, 45,6 euros (+1,45%).

Un respir per al mercat hipotecari

Malgrat les pujades generalitzades, el mercat hipotecari podria experimentar cert alleujament. L’Euríbor a 12 mesos va tancar novembre en el 2,506%, el menor nivell des de setembre del 2022. El Plafó de Funcas anticipa un descens addicional dels tipus d’intervenció del BCE, la qual cosa es reflectiria als mercats. Així, s’espera que l’Euríbor tanqui el 2025 entorn del 2,35%, suposant una rebaixa substancial en les quotes hipotecàries.