Una asseguradora abandona Muface: Funcionaris en risc de perdre cobertura sanitària

La decisió de DKV de no presentar-se al concurs convocat pel Govern central per donar cobertura sanitària als funcionaris acollits a Muface ha generat una gran preocupació entre els prop de 12.000 treballadors públics de Lleida i els seus familiars. La companyia d'assegurances ha titllat d'"insuficients" les primes ofertes per Muface i tem que, de continuar prestant el servei, les pèrdues podrien arribar als 100 milions d'euros.

Aquesta renúncia se suma a la ja anunciada per SegurCaixa Adeslas, deixant a Àsisa com l'única possible candidata per oferir assistència mèdica privada als 1,5 milions de funcionaris de tot l'Estat. Els mutualistes tindran fins al 31 de gener per sol·licitar el canvi a l'Institut Nacional de Seguretat Social si volen mantenir una assegurança alternativa a la sanitat pública.

Desequilibri entre despesa i ingressos

DKV ha justificat la seva decisió al·legant que la despesa sanitària per càpita de les comunitats autònomes i de les mútues col·laboradores ha crescut un 60,6% en els últims anys, mentre que la prima ponderada de Muface només ha augmentat un 31,6%. Aquest desfasament ha provocat que l'asseguradora hagi acumulat pèrdues de més de 70 milions d'euros abans d'impostos en l'últim concert.

Els experts del sector asseguren que les primes fixades per Muface són clarament insuficients per cobrir els costos reals de l'atenció sanitària. "Les companyies han estat assumint durant molt de temps uns marges negatius insostenibles", afirma Juan Pérez, analista d'assegurances. "Era qüestió de temps que algunes decidissin abandonar un negoci que els genera importants pèrdues".

Incertesa per als funcionaris lleidatans

La situació genera una gran incertesa entre els funcionaris de Lleida, que veuen perillar la possibilitat de mantenir la seva assegurança privada. "Estic molt preocupada", confessa Maria, professora d'institut. "Porto molts anys pagant la meva quota de Muface i ara no sé si podré continuar tenint accés a la meva clínica de confiança".

Des dels sindicats de funcionaris exigeixen al Govern central que prengui mesures urgents per garantir una cobertura sanitària de qualitat. "No podem permetre que els treballadors públics es quedin sense alternatives a la sanitat pública", afirma Josep Garcia, portaveu de CSIF. "Cal revisar a l'alça les condicions econòmiques del concert per fer-lo atractiu a les asseguradores".

Àsisa, últim recurs

Amb la renúncia de DKV i Adeslas, Àsisa es perfila com l'única companyia disposada a assumir la cobertura dels funcionaris acollits a Muface. No obstant això, fonts del sector dubten que tingui capacitat per absorbir en solitari els 1,5 milions d'assegurats. "Seria un repte majúscul en termes de recursos i infraestructures", assenyala un directiu d'una important asseguradora que prefereix mantenir l'anonimat.

Davant d'aquest escenari, no es descarta que el Govern es vegi obligat a introduir canvis en el model actual, potser obrint la porta a un major protagonisme de la sanitat pública. De moment, els funcionaris afectats hauran d'estar molt atents als propers moviments i decidir abans del 31 de gener si sol·liciten el canvi a l'Institut Nacional de Seguretat Social o es queden com estan, assumint el risc que la seva assegurança privada desaparegui en un futur proper.