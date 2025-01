Gairebé 19.500 estudiants a Lleida fan pràctiques gratis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida va registrar un total de 19.493 estudiants fent pràctiques no remunerades l’any passat, segons les dades fetes públiques ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. De fet, Catalunya va ser el territori amb més volum (185.368), sobre un total de 944.547 en el conjunt de l’Estat. Madrid va ser la segona comunitat amb més alumnes (170.028), seguida d’Andalusia (135.827) i el País Valencià (109.863). Per demarcacions, Madrid es va situar al capdavant i Barcelona va ser la segona, amb 136.646, seguida de València, amb 69.141. A les comarques de Tarragona van ser 17.386 els joves, mentre que a les de Girona van representar un grup de 12.153.

El ministeri va recordar ahir que des de l’1 de gener del 2024 els alumnes que fan pràctiques formatives no remunerades estan inclosos en el sistema de la Seguretat Social. Aquesta mesura ha permès que aquests joves citats hagin estat donats d’alta i, per tant, s’ha cotitzat per ells, almenys, un dia a la Seguretat Social aquest primer any.

L’alta a la Seguretat Social suposa, entre altres coses, generar drets per a la futura jubilació

Aquest col·lectiu no computa en les dades generals d’afiliació, és a dir, no estan comptabilitzats en els 21,3 milions d’afiliats a la Seguretat Social amb què va acabar l’any. Amb aquesta mesura, tots els alumnes universitaris i de formació professional que facin pràctiques formatives o acadèmiques externes (remunerades o no) incloses en programes de formació cotitzen.

Fins ara només existia l’obligació de donar d’alta els alumnes que duien a terme pràctiques cobrant, mesura posada en marxa el 2011.

En aquest sentit, la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va destacar que la mesura “suposa una extensió de drets per als més joves, fonamentalment”, i es tradueix en el fet que durant les pràctiques formatives “disposen d’una cobertura social, de protecció davant de malalties o accidents laborals, alhora que generen drets per a la percepció de futures prestacions com la jubilació”, va explicar després de donar a conèixer les dades.