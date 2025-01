Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una enquesta de satisfacció realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a 4.886 dels seus socis ha revelat que les cadenes de supermercats regionals lideren en la satisfacció del consumidor. Entre les deu ensenyes millor valorades es troben les catalanes Esclat i Bon Preu, seguides d’altres conegudes cadenes com Familia, Ametller, Family Cash, Cash Fresh, Plusfresc, Consum, bonÀrea i Hiperusera. Quant a les cadenes d’implantació estatal, les que obtenen millor puntuació per part dels seus clients són El Corte Inglés, Hipercor i Aldi.

Els resultats de l’enquesta, que inclou un total de 46 cadenes i ha estat publicada a la revista OCU Contigo, mostren una bona satisfacció general en aspectes com l’horari d’obertura, l’amplitud dels establiments i la neteja. No obstant, també s’aprecien notables diferències en altres apartats avaluats, com els preus, l’assortiment de productes, el temps d’espera a les caixes o la qualitat del servei online.

Els preus, el factor més determinant en l’elecció del supermercat

Segons revela l’enquesta de l’OCU, els preus són l’aspecte que més influeix en l’elecció del supermercat, juntament amb la proximitat de l’establiment. Malgrat que la inflació interanual dels aliments se situa en l’1,8%, acumulen ja una pujada del 35,5% en els últims tres anys. Això es reflecteix en l’escassa satisfacció dels enquestats amb els preus, ja que només una de cada tres cadenes obté una bona valoració en aquest apartat.

La valenciana Family Cash lidera la qualificació en preus, seguida de Cash Fresh (present en Andalusia i Extremadura), Supeco (el súper low cost de Carrefour), bonÀrea (amb establiments a Catalunya, Aragó i Madrid) i Lidl. En l’extrem oposat, amb valoracions més discretes quant a preus, se situen Carrefour Express, BM Urban, Supercor i Condis. Referent a descomptes i promocions, els clients més satisfets són els de la catalana Esclat, Família (present en Galícia i el Nord-Oest) i els hipermercats Carrefour.

Assortiment de productes: Esclat , Hipercor i El Corte Inglés lideren

Un altre dels criteris fonamentals per als consumidors és l’assortiment de productes disponible al supermercat. En aquest apartat, cadenes com Esclat, Hipercor, El Corte Inglés i Alcampo destaquen per sobre de la resta. Al contrari, els clients de Carrefour Express, El Jamón (present en Madrid), Dia i Mercadona es mostren menys satisfets amb la varietat de productes oferta, encara que Mercadona sobresurt en la varietat de la seua marca pròpia.

De fet, segons revela l’enquesta, la marca pròpia de la cadena és l’opció prioritària a l’hora de comprar plats preparats, aperitius, aliments congelats, lactis, productes de neteja i aliments per a mascotes.

Temps d’espera en caixes : punt feble d’algunes cadenes

L’enquesta de l’OCU també posa de manifest les grans diferències entre cadenes quant al temps d’espera a les caixes. Els supermercats que més satisfan els seus clients per la seua rapidesa en aquest aspecte són Esclat, Supercor, Plusfresc i BM Complet. En el costat contrari, amb una menor satisfacció per part dels usuaris, es troben les cadenes Carrefour Express, Eroski City, Lidl, Alimerka i Família.

Supermercats online: Bon Preu , Consum , Mercadona i Amazon Fresh , els més ben valorats

L’enquesta de l’OCU també recull resultats sobre deu supermercats online, un tipus de comerç utilitzat almenys una vegada al mes pel 8% dels enquestats. Aquests establiments destaquen especialment en puntualitat i exactitud en les entregues. Tanmateix, aspectes com la facilitat per navegar i trobar productes o els terminis d’entrega obtenen valoracions més modestes.

Els supermercats online més ben valorats pels usuaris són, per aquest ordre, Bon Preu, Consum, Mercadona i Amazon Fresh. Aquestes ensenyes aconsegueixen destacar en un sector en creixement i cada vegada més competitiu.