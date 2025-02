Galeria d'expositors de Lleida Ocasió 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Control Motor, SL, concessionari oficial per a Lleida i província de la marca Hyundai, us presenta a la fira la seva gamma de vehicles seminous, tant benzina com híbrids i/o elèctrics, amb cinc anys de garantia, oficial i sense límit de quilòmetres. A més, us recorda els seus exclusius serveis, com la cita prèvia en línia, on podeu calcular el cost dels manteniments per al vehicle, així com pagar-los o finançar-los. Veniu a gaudir de les ofertes especials a preu de fira. (+34) 973 200 312. Av. de les Garrigues, 68. Lleida. Concessionari Oficial Hyundai. Pavelló 3.

Flexicar - Prèmium

Un any més, Flexicar , l’empresa líder de VO, és present en la fira més rellevant del sector a la província de Lleida. La xarxa de concessionaris Flexicar, la més extensa del país en VO, ha convertit Catalunya en un dels seus principals territoris, i aquí compta amb un total de 31 concessionaris distribuïts en les quatre províncies catalanes: Barcelona (23), Tarragona (3), Girona (4) i Lleida (1). La botiga de Lleida va obrir les portes el març de l’any 2023, en resposta a la demanda dels conductors lleidatans, que reclamaven disposar més a prop de l’àmplia oferta d’estoc de vehicles amb els quals compta Flexicar. Vehicles d’ocasió. C/ Josep Baró Travé, 115. www.flexicar.es . Telèfon 873 48 01 69. Parceles exteriors

Lleida Auto

LLEIDAUTO MULTIMARCA . Concessionari multimarca a Lleida, especialitzat en vehicles Prèmium. Tenim un ampli estoc de Mercedes VO. Finançament al 100%. Comprem el seu vehicle usat o l’acceptem com a part d’una nova compra. Consulteu el nostre web: www.automultimarca.com. Garantia en tots els nostres vehicles.

AUTODILER 3000

AUTO3000 OCASIÓ. La marca de vehicles d’ocasió del Grup Auto3000: concessionaris oficials Renault, Dacia, Opel, Peugeot i ara també Leapmotor a Lleida. Veniu a visitar el seu estand.