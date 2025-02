Mercosur i la guerra comercial dels EUA, preocupacions del sector carni

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acord de Mercosur i la guerra comercial empresa pels Estats Units i la Xina, amb les seues repercussions internacionals, són dos de les grans preocupacions en aquests moments del sector carni, com va posar ahir de manifest el 25 Congrés AECOC de Productes Carnis i Elaborats. El director general d’AECOC, José María Bonmatí, va destacar a la Llotja de Lleida el gran potecial dels països de Mercosur, en especial en el cas del Brasil, i va posar en relleu que treballen amb matèries primeres més barates.

Així, va apostar per treballar per fidelitzar i garantir la confiança del consumidor, amb marca de sector i de producte, i ser capaços d’atreure generacions avui menys pròximes, com la Z. També va alertar de la necessitat de lluitar contra la desinformació, com la que de vegades es troba a les xarxes socials sense validació científica. Així mateix, també va voler cridar l’atenció contra una pressió regulatòria que pot convertir-se, va dir, en una regulació poc competitiva.

En aquest punt, va agrair al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, l’acord assolit per evitar les tractorades i amb això l’impacte que haurien tingut sobre la cadena de valor càrnia. En aquest punt, va recordar l’aposta per simplificar la burocràcia perquè aquesta no sigui un fre per al sector.

Ordeig va destacar en la seua intervenció les grans xifres del sector que han permès l’anomenat miracle català agroalimentari. Ha passat d’una taxa de cobertura (exportacions sobre importacions) del 30% l’any 1990 a situar-se el 2023 en el 107%. Va explicar, a més, que la facturació càrnia de Catalunya arriba als 10.000 milions d’euros amb un sector agroalimentari que assoleix els 50.000. Va posar en relleu l’acord ahir del Consell Executiu amb una vintena de simplificacions administratives perquè “ens havíem passat tres pobles” (vegeu més informació a la pàgina 25).

El conseller d’Agricultura va destacar el treball del sector carni en aspectes com la qualitat, la sostenibilitat o les exportacions, afrontant una geopolítica inestable, les conseqüències del canvi climàtic o apostant per l’economia circular i una bona gestió de l’aigua. A més, va relativitzar els efectes en el carni català d’una hipotètica guerra aranzelària amb els Estats Units, tenint en compte que avui els millors mercats de les empreses catalanes són França, la Xina i Itàlia.

Amb tot, va apostar per explorar nous mercats, com pot ser el cas de Mèxic i Sud-amèrica, a més de continuar creixent en països asiàtics, on ja compta amb importants clients, com és el cas del Japó o de Corea del Sud.

“Trump ve amb les lliçons apreses i és un gran risc”

“Donald Trump ha arribat al segon mandat amb les lliçons apreses i representa un gran risc.” Així ho va afirmar en el congrés carni d’AECOC Pol Morillas, director a CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). Va explicar que no té contrapesos al comptar amb majories parlamentàries al Congrés i Senat, un Tribunal Suprem de marcat perfil conservador i immunitat presidencial. A més, té poder econòmic al seu favor, envoltat de les grans empreses tecnològiques. El dubte és fins on arribarà amb la seua estratègia d’incrementar l’agressivitat en matèria aranzelària i política internacional. Es tracta de saber si és o no una arma de negociació. Perquè, va recordar Morillas, la guerra comercial empresa pel magnat republicà té un risc inflacionista per als Estats Units, la qual cosa, sumada a les deportacions massives anunciades, pot traduir-se en una crisi econòmica.