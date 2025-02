Pla de la indústria càrnia per poder reutilitzar aigua

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les indústries càrnies aposten per la reutilització d’aigua per a la neteja de camions i de quadres, una política que permetria la reducció del consum d’aquest bé preuat. Així ho ha explicat a SEGRE el secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies, Ignasi Pons, que recorda que han portat a terme un estudi al llarg de tres anys per constatar la viabilitat d’aquesta reutilització.

Amb tot, per poder posar-la en marxa necessiten l’autorització de les comunitats autònomes i de l’Estat.

Pons emmarca aquesta iniciativa en el treball en sostenibilitat per part de la indústria lligat a l’optimització de processos, com l’aposta per energies renovables, l’aprofitament dels subproductes per a la generació de biogàs, o la reducció del plàstic i ús d’aquest material reciclat.

A l’hora d’analitzar les perspectives del sector aquest any, admet que està marcat per les incògnites com la política aranzelària de les grans potències o els costos elevats, tant de les matèries primeres per a la indústria càrnia com en altres apartats com l’energètic.

En el cas del sector porcí, treballen amb la previsió de costos elevats, similars als registrats el 2024. Quant al boví, afirma que es troba en un moment complicat i que treballen per millorar la imatge del sector, atacat injustament, com ha quedat de manifest aquesta setmana en el congrés d’AECOC a Lleida.