Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En un panorama immobiliari cada cop més tensionat, Cervera emergeix com una autèntica joia per als compradors que busquen qualitat a preus assequibles. La capital de la Segarra s'ha consolidat com un refugi per a aquelles persones que, amb un pressupost limitat, no volen renunciar a espais amplis i ben connectats.

Les dades són contundents: mentre la mitjana provincial se situa en 1.404 euros per metre quadrat, a Cervera es poden trobar habitatges per només 766 euros/m², segons el portal Idealista. Això permet adquirir immobles de 100 metres quadrats per aproximadament 75.000 euros, una xifra que contrasta amb els preus d'altres localitats catalanes.

El mateix portal publica pisos de 120 m² per 51.000 euros i cases rústiques de 600 m² per només 60.000 euros (que necessiten reforma). Preus impensables en altres indrets de Catalunya.

Entre la tradició i la connexió amb els pols econòmics

La ubicació estratègica de Cervera juga un paper fonamental en el seu atractiu immobiliari. La seva proximitat a nuclis amb major dinamisme econòmic, especialment Guissona, on l'expansió del grup bonÀrea ha generat centenars de llocs de treball, la converteix en una opció ideal per a treballadors que busquen equilibrar qualitat de vida i accessibilitat laboral.

Un mercat dual en una província de contrastos

L'anàlisi del mercat immobiliari lleidatà revela una província de contrastos extrems. Mentre Baqueira continua liderant el rànquing dels preus més elevats amb 6.038 euros per metre quadrat, seguida per Vielha amb 3.301 euros/m², Cervera representa l'altre extrem amb els seus 721 euros/m² de mitjana. Tàrrega i Mollerussa acompanyen la capital de la Segarra en la taula de principals municipis de Lleida amb els preus més baixos, amb 838 i 855 euros el metre quadrat respectivament.

Per sota de la mitjana de Lleida, que és de 1.404 euros/m² s'hi situen poblacions com Rosselló (960 €/m²), Torrefarrera (1.121 €/m²), Alcarràs (1.130 €/m²), Alpicat (1.208 €/m²) o la mateixa Lleida capital (1.297 €/m²). Per sobre de la mitjana hi ha les poblacions araneses anomenades anteriorment, la Seu d'Urgell (2.148 €/m²) i Bellver de Cerdanya (960 €/m²).

Aquestes diferències no són casuals, sinó que responen a dinàmiques econòmiques i socials específiques. Les zones d'alta muntanya, amb el seu potent atractiu turístic vinculat a l'esquí i les activitats a l'aire lliure, mantenen preus elevats impulsats per la demanda nacional i internacional. Mentrestant, localitats com Cervera ofereixen un equilibri diferent: qualitat de vida tranquil·la, serveis adequats i preus molt més accessibles.

Tendències i perspectives de futur

L'evolució recent del mercat immobiliari a la província de Lleida apunta cap a un creixement sostingut. Segons l'informe de RealAdvisor, el preu mitjà per metre quadrat a la província ha experimentat un increment del 8,2% respecte a l'any anterior i del 23,8% en els darrers quatre anys, situant-se actualment en 1.612 euros.

Per tipologies, els pisos assoleixen un preu mitjà de 145.069 euros a la província, mentre que les cases se situen en 295.160 euros. A Cervera, aquesta disparitat és encara més marcada, amb pisos a 806 €/m² i cases a només 484 €/m², configurant un panorama especialment atractiu per a famílies que busquen espais amplis.